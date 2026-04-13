Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e selam vermeden geçmesiyle başlayan "tokalaşma" polemiğine taraflardan açıklama geldi. Özel, durumu "dalgınlık" olarak nitelerken, Gürsel Tekin ise kalabalık nedeniyle fark etmediklerini ancak mevcut yönetimin nezaketen selam verebileceğini belirterek sitem etti.

Siyaset dünyası, vefat eden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde bir araya geldi ancak törene damga vuran olay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki "soğuk rüzgarlar" oldu.

Kılıçdaroğlu’nun cami avlusunda Özel’e selam vermeden geçmesi "tokalaşma krizi" olarak yorumlanırken, Özel'den ve CHP kanadından açıklamalar geldi.

Cenazede selamsızlık polemiği: Özgür Özel dalgınlık dedi, Gürsel Tekin sitem etti

"DALGINLIK"

Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine Özgür Özel, durumu "kalabalık kaynaklı bir dalgınlık" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Kemal beyin öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. O anda dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır. Onun dışında asla Kemal beyden böyle bir şey beklemeyiz"

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, olayın perde arkasına dair şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

"Kılıçdaroğlu ile biz beraber geldik. Çok kalabalıktı. Cenaze ve medya kısmına bakıyorsunuz geldiğinizde doğal olarak. O telaşta hiçbirini göremedik.

Bu tür törenlerde selamsız geçilmez. Kılıçdaroğlu ile tören bittikten sonra gördük. "Niye söylemediniz?" dedi hatta. Biz de görmedik dedik.

"YOL KAZASI"

Kesinlikle farkına varamadık. Takdir edersiniz ki bu tür kalabalıklarda çok sayıda güvenlik oluyor, kargaşa oluyor. Bizim geleneklerimize de uygun değil.

Buna bir yol kazası diyelim.

Ben şunu beklerdim, Özgür bey de fark etmiştir, sağa hiç bakmadık.

Kılıçdaroğlu bizim parti büyüğümüzdür. Eski genel başkanlarımız geldiğinde biz "merhaba" derdik. Kendileri fark ettiyse onların gelip bir merhaba diyebilirlerdi. Ben yapardım.

Biz de yaş çok önemlidir. Eski genel başkanlarımızı nerde görsek, saygımızı eksik etmezdik.

