Ekonomist Sefer Şener, TGRT Haber yayınında küresel piyasalarda artan gerilimin etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes beklentisinin sonuçsuz kalması ve ABD’nin olası abluka adımlarının enerji fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Şener, özellikle petrol piyasasında kritik bir eşik aşıldığını söyledi. Petrol fiyatlarının kısa sürede sert yükseldiğine işaret eden Şener, “Süreç aksamadan önce 94-95 dolar seviyelerinde olan petrol, yeniden 103-104 dolar bandına çıktı. Bu, doğrudan maliyetlerde yaklaşık yüzde 45’lik bir artış anlamına geliyor” dedi.

Küresel enerji arzının kalbi olarak gösterilen Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Şener, bu hattın sadece petrol değil, bölge ülkelerinin ticaretinin büyük kısmı için hayati önemde olduğunu vurguladı. Şener’e göre ABD’nin bölgede gemi geçişlerini kısıtlaması ya da abluka uygulaması halinde fiyatlarda yeni bir sıçrama kaçınılmaz olacak.

PETROL İÇİN KORKUTAN SENARYO Şener'in açıklaması şöyle: "Hindistan'ın, Çin'in, Japonya'nın, Güney Kore'nin neredeyse enerji ticaretinin çok büyük bir kesimi bu Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. Yani bu sadece İran'ı cezalandırmak ya da bölgede üstün hale gelmek anlamında değil. Bu bütün küresel çapta bütün ülkeleri etkileyen bir başlık. Dünya çok sıkıştı bu konuda. Yanında olan kimse yok neredeyse Amerika'nın. Dolayısıyla bu süreç nihayetinde barışa kavuşacaktır Biz petrolde artık 100 dolarlı seviyelerin üzerine alışkın olmamız lazım. Amerika'nın bu adımlarıyla bu rakamlar değil 140-150 dolarlı seviyeleri petrolde rahatlıkla görebiliriz. Yani dünya açısından bu bir felaket"

AMERİKA'DA FAİZ İNDİRİMİ RAFTA KALDI Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya da değinen Şener, güçlü dolar ve faiz baskısına rağmen altının belli bir taban oluşturduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Petrol fiyatları bu kadar yüksek olduğu sürece yani risk bu kadar yüksek olduğu sürece Amerika'da faiz indirimleri rafa kalkmış durumda. Yani bir yıllık neredeyse bu yıl içerisinde iki ya da üç defa faiz indirimi bekleniyordu Amerikan piyasasından. Fakat şu anda 2026'da Amerika'nın faiz indirme durumu ortadan kalktı gördüğümüz kadarıyla. Bu da doları daha güçlü hale getiriyor. Yani oraya bütün risk unsurlarının, tahvilin işte yatırımcıların tamamıyla getirisi olan, faiz getirisi olan dolara doğru yönlenmesini beraberinde getiriyor.

ALTININ TABAN NOKTASI OLUŞTU Bu kadar badireye rağmen hala bu kadar Amerika'nın faizi indirmemesine, güçlü dolara rağmen hala altın da belli fiyatın altına düşmüyorsa yani ons olarak 4133 dolarlar test edildi. Daha savaş dönemi boyunca bu fiyatın altına hiç gelmedi. Dolayısıyla şunu da göz ardı etmemek lazım.

Ne kadar yüksek olursa olsun faizler, ne kadar dolar güçlü olursa olsun nihayetinde altının da taban noktaları oluşmuş gözüküyor. Yani bu 4100-4130 dolarlı seviyeler çok hassas gözüküyor.

5400 DOLAR SEVİYESİNİ TEST EDECEK Ancak önümüzdeki dönemde bu gerginlik bu şekilde devam ederse bir miktar daha gevşeme görebiliriz. Belki ons altında işte şu an itibariyle biliyorsunuz 4715 dolarlar seviyesinde bugün itibariyle belki belli bir miktar gevşemeler yaşanabilir. Ancak şunu söylüyoruz. Bu savaş nihayetinde bitecek.

Nihayetinde barış sağlanacaktır. Bu bölgelere dünya için bu gerekli bir unsur gördüğümüz kadarıyla. Sağlandığında da daha önceki seviyeler olan 5300-5400 dolarlı seviyeleri yeniden kıymetli metaller test edecek"

Haberle İlgili Daha Fazlası