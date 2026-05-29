Sağanak sonrası ağır tablo! Birçok ilde sokaklar göle döndü, ev ve tarlalar sular altında kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Sel ve taşkınların yaşandığı illerde ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, bazı evleri su bastı. Taşkın sırasında evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can, itfaiye ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı. İlçede çok sayıda noktada su baskınları yaşanırken, ekiplerin tahliye ve temizlik çalışmaları devam etti.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı. Taşmayla birlikte dere etrafında bulunan evleri su bastı. Yaşanan yağış sonrası ilçenin bazı bölgelerindeyse sel etkili oldu. Selle birlikte caddelerin göle döndüğü anlar kameraya yansıdı.
Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artmasıyla ulaşıma kapatıldı. Ulaşıma kapatılan köprü suyla kaplanmaya başladı. Ekipler de bölgede güvenlim önlemi aldı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde ise Nallı Çayı’nın taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. Bahçesinde büyük zarar oluştuğunu belirten vatandaşlar, ekinlerinin tamamen telef olduğunu ifade etti. Bölgedeki bazı küçükbaş hayvan kayıpları da dikkat çekti.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Edirne’de etkili olan sağanak ve dolu yağışı da şehir genelinde su baskınlarına yol açtı. İş yerleri ve apartman girişleri sular altında kalırken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde de kuvvetli yağış sonrası tarım arazileri zarar gördü, bazı köy yollarında ulaşım aksadı. Samsun’un Kavak ilçesinde ise dolu ile birlikte etkili olan sağanak, ev ve bahçelerde ciddi maddi hasara yol açtı.