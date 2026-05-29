Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Sel ve taşkınların yaşandığı illerde ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sağanak yağışlar etkili oldu. Hatay, Osmaniye, Sakarya, Ankara, Bilecik, Edirne başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, bazı evleri su bastı. Taşkın sırasında evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can, itfaiye ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı. İlçede çok sayıda noktada su baskınları yaşanırken, ekiplerin tahliye ve temizlik çalışmaları devam etti.

