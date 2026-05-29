NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'nın Galati kentinde 10. kata isabet ederek infilak eden Rus askeri İHA'sının ardından Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın hava sahasında 4 dakika boyunca izlendiğini ancak havada vurulmasının siviller üzerinde daha büyük bir risk oluşturacağı gerekçesiyle düşürülmediğini açıkladı.

Ukrayna sınırına yakın konumda bulunan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'nın Galati kentindeki bir apartmana Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) isabet etmesi, Batı dünyasını ayağa kaldırdı. Gece saatlerinde meydana gelen ve patlayıcı yüklü İHA’nın binanın 10. katında infilak etmesiyle sonuçlanan olayda 2 sivil yaralanırken, yaklaşık 70 kişi tahliye edildi.

"4 DAKİKA BOYUNCA İZLENDİ, SİVİLLER İÇİN DÜŞÜRÜLMEDİ"

Saldırının hemen ardından Romanya Savunma Bakanlığı yerel saatle 01.00 sularında 2 adet F-16 savaş uçağı ve bir helikopteri bölgeye sevk etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus İHA'sının hava sahasına girdikten sonra yalnızca 4 dakika boyunca izlenebildiği belirtildi. Yetkililer, İHA'nın patlayıcı taşıyıp taşımadığının başlangıçta belirsiz olması ve havada vurulmasının siviller ile altyapı üzerinde daha büyük bir risk oluşturabileceği gerekçesiyle durdurulması için güvenli bir fırsat bulunamadığını açıkladı.

Rus İHAsı ülkenin hava sahasında 4 dakika boyunca izlendi! NATO ülkesi neden vuramadıklarını açıkladı

"21. YAPTIRIM PAKETİ HAZIRLANIYOR"

Olayın ardından AB ve NATO liderleri Romanya ile tam dayanışma mesajı yayımlayarak Moskova'yı kınadı:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "NATO'nun müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu teyit ettim. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir. Sınır tanımayan bu gayrimeşru saldırılar ve sivil güvenliğine olan kayıtsızlık artık son bulmalı" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya'nın saldırganlığının AB topraklarında bir sınırı daha aştığını vurgulayarak, "Güvenliğimizi ve özellikle doğu sınırımızdaki caydırıcılığımızı güçlendirirken Rusya'ya baskıyı artıracağız. Bu doğrultuda 21. yaptırım paketini hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bu olay Romanya'nın egemenliğinin açık ve ciddi bir ihlalidir. Moskova'nın Avrupa hava sahasını cezasız bir şekilde ihlal etmesine izin verilemez" diyerek tepki gösterdi.

FRANSA RUS BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Avrupa genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya'nın bu eylemini "sorumsuz ve pervasız bir davranış" oduğunu söyleyerek Rusya'nın Paris Büyükelçisini sabah saatlerinde acilen dışişleri bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Barrot, Fransa'nın Ukrayna direnişine olan desteğinin hiçbir koşulda sarsılmayacağını yineledi.

AVRUPA BÖLÜNDÜ: SAVUNMA MI, DİYALOG MU?

Olay, Avrupa ülkeleri arasında güvenlik mimarisinin ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "İster kasıtlı olsun ister beceriksizliğin sonucu, Rusya hala tehlikeli ve kendimizi savunmalıyız" derken, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da Rusya'nın herkes için bir tehdit olduğunu belirterek durdurulması çağrısında bulundu.

Farklı bir çıkış ise Slovakya cephesinden geldi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, gerilimin tırmanmaması adına sert açıklamalardan kaçınılması gerektiğine değinerek, "Diyalog olmaması durumunda başıboş bir İHA'nın başa çıkamayacağımız bir krize yol açabileceğini söylemiştim. AB ile Rusya arasında acilen diyalog başlatılmalıdır" diyerek diplomatik çözüm çağrısını tekrarladı.

RUSYA’DAN TEHDİT GİBİ İLK AÇIKLAMA: BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Romanya'da yaşanan İHA krizinin ardından Rusya kanadından ilk açıklama, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi. Medvedev, olayda hangi drone’un kullanıldığının "hala belirsiz" olduğunu iddia etti.

AB ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri askeri destek nedeniyle şikayet etmeye hakları olmadığını savunan Medvedev, Avrupalı liderleri Rus topraklarındaki saldırılardan sorumlu tuttu. Ukrayna için İHA üreten Batılı ülkeleri açıkça tehdit eden Medvedev, bu ülkelerin vatandaşlarının "huzur içinde uyumayı beklememeleri" gerektiğini söyleyerek, mevcut gelişmeleri "sadece bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası