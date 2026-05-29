Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin gelişmeler binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada gerçekleştirilecek personel alımının kontenjan sayısını ve kadro dağılımını kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki, başvuru süreci açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 20 bin personelden ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin ise 2026 yılı içerisinde kademeli olarak alınacağını duyurmuştu.

Uzun süredir beklenen personel alımına ilişkin detaylar da geçtiğimiz haftalarda netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntıları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, alımların 2026 yılı içinde tamamlanacağını belirterek kadro dağılımını açıkladı.

Branş dağılımı açıklanmıştı!

ADALET BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Bakan Gürlek, 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alınacağını bildirdi.

Gürlek, alınacak personelin hem merkez teşkilatında hem de taşra teşkilatlarında görevlendirileceğini ifade etti. Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımı başvuru şartları ve tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihlerinin Bakanlık tarafından paylaşılacak kılavuzda yer alması bekleniyor.

