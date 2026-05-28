TRT1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölüm heyecanıyla yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Dizinin 30. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyiciler hem sezon finali tarihini hem de bu hafta yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

Uzun süredir yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken OGM Pictures imzalı yapımın sezon arasına ne zaman gireceği de netleşti. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu dizinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman, kaçıcı bölümde sezon finali yapacak?

Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Yeni bölüm öncesi gündeme geldi

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon arasına girecek. OGM Pictures imzası taşıyan yapımın sezon finalinde önemli gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

Kurban Bayramı haftasında bazı dizilerin yayın akışında değişiklik yaşanabileceği konuşulurken, Taşacak Bu Deniz izleyicileri de dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. TRT1’in güncel yayın akışına göre sevilen dizi bu hafta ekranlarda olacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz dizisinin merakla beklenen 30. bölümü 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler kısa sürede gündem olurken, dizide yaşanacak gelişmeler büyük merak uyandırdı.

