Türk Telekom’un hibe ve mentörlük desteğiyle e-Ticaret, yapay zekâ ve dijital pazarlamada kendini geliştiren girişimci kadınlar, sınırları aşarak Belçika’dan ABD’ye uzanan küresel pazarlarda başarı hikâyeleri yazıyor

Türk Telekom’un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında eğitim, mentörlük ve hibe desteği alan girişimci kadınlar, yerel üretimlerini ve teknoloji çözümlerini dünya pazarlarına taşımaya başladı. e-Ticaret, yapay zekâ ve dijital pazarlama alanlarında kendilerini geliştiren girişimciler; Belçika’dan Avusturya’ya, Amerika’dan küresel teknoloji şirketlerine uzanan başarı hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında bugüne kadar 50 bini aşkın kadına eğitim verilirken, 50 girişime iş geliştirme desteği sağlandı. 2026 yılında ise 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedefleniyor.

“Türkiye’ye Değer” vizyonlarıyla ülkenin dijital dönüşümünde öne çıkarken, teknolojiyi yalnızca bir araç değil, toplumsal fayda ve ekonomik değer üreten bir güç olarak gördüklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “2019 yılından bu yana 50 binin üzerinde kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle ulaşmanın, girişimlerini büyütmek isteyen kadınlara hibe desteği sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projemizle sadece fırsat eşitliğine katkı sunmakla kalmıyor, kültürel değerlerimizin ve yerel üretimlerimizin dünyaya açılmasına da destek oluyoruz. Kadınların dijital dünyada fırsatları değerlendirerek daha rekabetçi ve sürdürülebilir iş modelleri kurmalarını destekleyerek, değerlerimizi sınırların ötesine taşımaya ve ülkemizin dijital geleceğini kadınlarla birlikte yazmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.





