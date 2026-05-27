Güney Kıbrıs'taki kritik seçimde üç aşırı yanlısı partinin oyları yüzde 50'ye yükseldi. Sonuçları gazetemize değerlendiren uzmanlar "Mevcut tablodan en fazla İsrail çıkar sağlayacak" dedi.

YILMAZ BİLGEN- Gerilimin arttığı Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimden ırkçı partiler zaferle çıktı. Rumcu (Elen) ideolojisini savunan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) oyların yüzde 27’sini alırken AKEL ise oylarını artırarak yüzde 10 barajını aştı. Enosisçi DİKO da 8 milletvekili kazandı ve üç aşırılık yanlısı partinin oy oranı yüzde 50’ler seviyesine yükseldi.

PROVOKASYON ARTAR

Seçim sonuçlarını gazetemize değerlendiren Kıbrıslı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Emete Gözügüzelli “Çıkan sonuç Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tansiyonun yükselmesi ve gerilimin çatışmaya evrilmesi anlamına geliyor” yorumunda bulundu.

Uzmanlar, Rum kesimindeki seçimi değerlendirdi: Sandıktan savaş kabinesi çıktı

Gözügüzelli “Öncelikle federasyon tezinin çöp olduğu seçimin en önemli sonuçlarından birisiydi. Bu ırkçı dalganın yükselmesi Doğu Akdeniz ve Ada’da gerilimin çatışma boyutuna yükseleceğinin göstergesi olarak okunmalı. Kuzey açısından süreç çok daha kritik. ‘Türksüz Kıbrıs’ sloganı seçimin galibi oldu. Türkiye ve Kıbrıs Türklerine dönük provokasyon dozunun artması kaçınılmaz. ELAM, DİSİ ve AKEL’in yegane siyasi malzemesi bu zaten” dedi.

Mevcut tablodan en fazla İsrail’in çıkar sağladığını, alınan sonuçlarda siyonist rejim manipülasyonlarının da etkili olduğunu belirten Prof. Gözügüzelli şu ifadeleri kullandı:

"Güney’e yerleşen İsrail bu denklemin önemli unsuru olarak rol aldı. Artık İsrail’e göbekten bağlı duruma geldiler. Zaten yükselen ırkçılık sadece Türklere nefret kusuyor ve tehdit olarak görüyor. Ulusal Konsey paralelinde bir hizalanma var"

"İSRAİL'LE YENİ DÖNEM"

Bir başka uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’e göre mevcut sandalye dağılımıyla kurulacak hükûmet ve oluşacak kabine ancak savaş misyonu ifa edebilir. Hasgüler “Güney’de ciddi bir savrulma yaşandığı ortada. Rum kesimi hem iç hem de dış dinamikler itibarıyla büyük kırılmalar yaşıyor. Hristodulidis’in cumhurbaşkanlığı da zora düşebilir. Zira DİPA ve köklü partilerden EDEK meclis dışı kaldı. Bu durumdan en çok müzakerelerin etkileneceği kesin.

Bununla birlikte İsrail’le ilişkilerde yeni bir safhaya geçecekler. Irkçı, aşırı sağın yükselişi Akdeniz-İsrail-Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de radikal etki yapar. Kıbrıs her zamankinden çok daha yakın takip edilmek zorunda. Zira önümüzdeki günlerde, ENOSİS’i canlandırmak isteyen figürlerin yönettiği bir Rum bölgesi gerçeği ile karşı karşıyayız. Müzakere ve uzlaşma zemini neredeyse sıfırlanıyor. Ayrıca Rumlar da artık federal çözüme inanmıyorlar; bunu da sandığa yansıttılar. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin hamleleri çok daha ciddi anlam kazanıyor” dedi.

