CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da toplayacağı Parti Meclisinde yeni yol haritası belirlenecek. Her iki taraf da üyeleri kendi saflarına çekmek için temaslarını hızlandırdı.

BERAT TEMİZ- Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran’da yapacak.

Kritik toplantıda Özgür Özel’e yakın isimlerin partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için hamle yapması beklenirken, Kılıçdaroğlu cephesinin ise yeni yol haritası ve olağan kurultay süreci için mücadele edeceği belirtiliyor. Her iki taraf da PM üyelerinin hangi tarafta duracağını netleştirmeye çalışırken, daha çok PM üyesini saflarına çekmek için temaslarını hızlandırdı. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel’e yakın isimlerin, PM üyelerini arayarak nabız yokladığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları kıyasıya mücadele ediyor: CHP'de PM savaşları!

15 İSİM DÖNEMİYOR

Öte yandan göreve dönen PM listesindeki bazı isimler yeniden PM’de yer alamıyor. Meclis grup yönetiminde bulunanlar, istifa edenler, belediye başkanı olanlar ve hayatını kaybedenlerle birlikte toplam 15 isim PM dışında kaldı.

Bu isimler şunlar:

Belediye başkanı seçilen Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Candan Yüceer, Hasan Baltacı, Meclis’te görevi bulunan Tekin Bingöl, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Ayça Taşkent, Gizem Özcan, o dönem TBMM Başkanlık Divanında görev alan Gülizar Biçer Karaca, istifa eden Eren Erdem ve Gaye Usluer ile hayatını kaybeden Lale Karabıyık.

ÇOĞUNLUK ÖZEL’İN ELİNDE

Yerlerine yedeklerin eklenmesiyle birlikte 56 üyeden oluşan PM’de yaklaşık 30 kişilik grubun Özgür Özel’e yakın isimlerden oluştuğu ifade ediliyor. 1 Haziran’daki PM toplantısına, Özel’in ekibinin de katılacağı öğrenildi. Bu tablo sebebiyle Kılıçdaroğlu’nun azınlıkta kaldığı PM’de nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Bu arada Meclis’in ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında da Özgür Özel’in ismi çıkartılarak CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu yazıldı.

Ayrıca CHP’nin kurumsal internet sitesi Kılıçdaroğlu’nun ekibine teslim edildi. Bu arada banka hesaplarının devralınmasıyla birlikte CHP Genel Merkezinde görevli personein bayram ikramiyesi ödendi.

