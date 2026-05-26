CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan yönetim krizi siyaset gündemini sarsarken, MHP lideri Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir adım geldi. Bayram tebriği için Özgür Özel’i telefonla arayan Bahçeli’nin, yarın da süreçle ilgili kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı ana muhalefet partisini tam anlamıyla bir yönetim krizine sürükledi.

Mahkemenin Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırıp genel merkezin anahtarlarını yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine iade etmesiyle siyaset kazanı kaynarken, MHP lideri Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e telefon!

ÖZGÜR ÖZEL'E BAYRAM TEBRİĞİ

Kurban Bayramı tebrikleri için telefonun başına geçen Bahçeli, listeye mahkeme kararıyla koltuğu sarsılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i de yazdı.

Öte yandan Devlet Bahçeli’nin, CHP’de yaşanan "mutlak butlan" depremi ve ardından gelişen tarihi kaos üzerine taraflara çok kritik bir çağrıda bulunacağı açıklanmıştı.

MHP liderinin yarın konuyla ilgili röportaj vereceği bildirilmişti.

