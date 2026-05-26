Adana’nın Kozan ilçesinde kurban pazarında başlayan tartışma kısa sürede mahallede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, kurşunlar çevredeki ev ve araçlara da isabet etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde iddiaya göre kurban pazarında tartışan iki grup, daha sonra mahallede yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakta açılan ateş sonucu S.K., K.K. ve M.K. isimli 3 kişi yaralandı.

Kurban pazarı sonrası silahlı hesaplaşma! Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralının ise Adana’daki farklı hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kavgada ateşlenen mermilerin çevredeki bir evin camına ve park halindeki bir kamyonun aynasına isabet ettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili delil toplama çalışması yaptı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası