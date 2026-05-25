Son aylarda yağışlı geçen havalar barajları doldurmaya devam ediyor. Uşak'ın önemli su kaynaklarından olan, geçen yıl ağustos ayında kullanılacak su kalmadığı için hizmet dışı kalan Küçükler Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı. En son 2016 yılında doluluğu yüzde 100'e ulaşan barajda dolu savağından su akışı başladı.

Uşak'ta bulunan Küçükler Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek baraj olmasının yanı sıra tarımsal sulamada da hizmet veriyor. Su kalmadığı için geçen ağustos ayında hizmet dışı kalan baraj yıl başından bu yana etkili olan yağışlarla güçlendi.

BARAJ YÜZDE 100 DOLDU

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Darı ve Sergen derelerinden gelen suyu baraja kayıpsız olarak taşımak için yaptığı boru hattı da barajın dolmasında etkili oldu. Tam doluluğa ulaşan barajda dolu savağından su akışı başladı.

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

EN SON 10 YIL ÖNCE DOLMUŞTU

Öte yandan DSİ yetkilileri, barajın doluluk oranının en son 2016 yılında yüzde 100'e ulaştığını kaydetti.

İşte yüzde 100 dolan barajdan gelen fotoğraflar:

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Suyu bitip hizmet dışı kalan baraj yüzde 100 doldu!

Haberle İlgili Daha Fazlası