Aşırı yağışlarla tam doluluk seviyesine yaklaşan Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı'nda, muhtemel taşkın riskini önlemek amacıyla 7 yıl aradan sonra tahliye kapakları açıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları arasında yer alan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Şanlıurfa'da inşa edilen Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.

SU TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Bölgede kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla barajın tam doluluk oranına yaklaşması üzerine, Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkın riskine karşı kontrollü su tahliyesi başlattı.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Bölgede kafe işletmecisi olan Halil Yılmaz isimli bir vatandaş, baraj kapaklarının açılmasının ardından insanların su tahliyesini görmek için bölgeye geldiğini belirtti.

KAPAKLAR EN SON 2019'DA AÇILMIŞTI

Öte yandan Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretiminde kritik öneme sahip barajın kapakları, daha önce 2004 ve 2019'da açılmıştı.

