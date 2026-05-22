Türkiye’nin ve bölgenin en yoğun hava trafiklerinden birine ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde uçuş emniyetini en üst seviyeye çıkaracak altyapı ve bakım operasyonu başarıyla tamamlandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ operasyonel mükemmelliği korumak ve yolculara kesintisiz, güvenli bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla 06L-24R konumundaki 1. Pist üzerinde yürüttüğü kapsamlı mühendislik ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı.

Havacılık sektöründe hız ve konforun ötesinde, sürdürülebilir emniyet disiplininin temel öncelik olduğunu vurgulayan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“GÜVENLİ YOLCULUK EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

“Havacılık operasyonlarında sürdürülebilir emniyetin temel unsurlarından biri, pist altyapılarının uluslararası standartlara uygun şekilde belirli periyotlarla bakım, rehabilitasyon ve modernizasyon süreçlerinden geçirilmesidir. Bu yaklaşım; operasyonel sürekliliğin sağlanması, altyapı ömrünün korunması ve uçuş emniyetinin en üst seviyede sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Türkiye'nin ve bölgenin en yoğun hava trafiklerinden birine ev sahipliği yaptığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımızda operasyonel mükemmelliği korumak ve yolcularımıza güvenli yolculuk deneyimi sunmak, HEAŞ olarak en temel önceliğimizdir. Bu sorumluluk bilinciyle, havalimanımızın can damarı olan altyapımızı sürekli modernize ediyor, titiz bir yaklaşımla saha incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz."

Sadece mevcut durumu korumakla kalmayıp, yaz sezonunda oluşacak yoğun trafiği güçlü bir şekilde göğüsleyecek şekilde planlanan çalışmalar kapsamında büyük bir titizlikle çalışıldı.

Pist Bakım ve Rehabilitasyon Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Operasyonlar:

Üst Yapı Yenileme: 205 adet anoyu yenilenerek, yaklaşık 3.850 metrekarelik alanda kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışması tamamlandı.

Derz Derinleştirme ve Onarım: Pist ömrünü uzatmak ve zemin bütünlüğünü korumak amacıyla 8.350 metre derz yenileme işlemi gerçekleştirildi.

Çevre Düzenlemesi ve Bakım: Pist çevresindeki uçuş güvenliğini desteklemek adına 350.000 metrekarelik alanda ot biçme ve kimyasal mücadele çalışmaları yürütüldü.

Aydınlatma ve Kablo Altyapısı: Pist merkez hattı AGL (Aydınlatma) sistemi için 8.200 metre sekonder kablo çekilirken; taksi yolu kenar armatürleri için 1.800 metre, stopbar sistemleri için ise 8.000 metrelik kablo çekimi ve yenileme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Yaz sezonu öncesinde HEAŞ koordinasyonunda 1. Pist’te planlı şekilde gerçekleştirilen bu geniş çaplı yatırımlar, yalnızca rutin bir teknik bakım faaliyeti olmanın ötesinde, küresel havacılık standartlarını havalimanının her metrekaresine işleme vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Yapılan altyapı hamleleri, güncel operasyonel ihtiyaçlara dinamik biçimde cevap verirken, havacılık gereksinimlerine uyumlu, dirençli ve yüksek standartlı bir gelecek operasyon ekosisteminin inşasına da güçlü bir zemin hazırladı.

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, yürütülen vizyoner çalışmaları değerlendirerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Havalimanı altyapılarında gerçekleştirilen bu mühendislik ve bakım-onarım faaliyetleri; yalnızca mevcut operasyonel ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğin havacılık gereksinimlerine uyumlu, dirençli ve yüksek standartlı bir operasyon ekosisteminin inşasına da katkı sunmaktadır. Uçuş emniyetini merkeze alan, sürdürülebilirlik odaklı ve operasyonel mükemmelliği esas alan yaklaşımımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

