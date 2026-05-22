Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak "10+4 kuralı" hakkında konuştu. Adalı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yabancı kuralıyla ilgili sözlerine katıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralının detaylarını dün duyurdu. "Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026-2027 sezonunda en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur" denildi.

"10+10 OYNASAK DA DEĞİŞMEZ"

Serdal Adalı, 10+4 kuralı hakkında TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı, "Federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce, hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10’la oynasak bir şey değişmez. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak sayılar önemli değil. 10+4 konusunda da Dursun Özbek'e katılıyorum" ifadeleri kullandı.

Serdal Adalı

"DİĞER OYUNCUALR NE OLACAK?"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise HT Spor'da katıldığı programda, yeni yabancı kuralına dair, "10+4 yabancı kararı kulüpler için uygun olmadı. TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil! İnşallah TFF, bu uygulamada değişikliğe gider! Aksi halde transferde istediğiniz seviyede oyuncu alamıyorsunuz. Düzeleceğini ümit ediyorum. Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir. Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil bu durum. Diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var? Nasıl olacak? 10 ile sınırladıysan diğer oyuncular ne olacak? Bedavaya gönderecek ya da üzerine para verip gönderecek. Bunların düşünülmesi gerekirdi. Tekrar TFF'nin gündemine gelecektir ve değişir" dedi.

Dursun Özbek

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF, transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası