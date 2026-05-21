Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 4 Eylül 2026 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

TFF'den yapılan açıklamada, "2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir." denildi.

