BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı 22 Mayıs 2026! BİM'e bu Cuma hangi ürünler geliyor?
BİM 22 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yaz sezonuna özel hazırlanan yeni katalogda plaj ürünlerinden kamp ekipmanlarına, elektrikli bisikletten teknolojik ev aletlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.
BİM’in cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine girdi. 22 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyalarda yaz sezonuna yönelik ürünler dikkat çekerken, özellikle kamp, piknik ve plaj kategorilerindeki indirimler öne çıktı.
Sisus Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 Kişilik): 649,00 TL, Kamp Sandalyesi (Taşıma çantalı, telefon ve bardak bölmeli): 349,00 TL, Mounty Plaj Sandalyesi (Katlanabilir tasarım): 349,00 TL, Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950,00 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MAYIS 2026
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL
RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike (Siyah / Gri / Mavi renk seçenekleriyle): 25.000,00 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950,00 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550,00 TL,
Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (KEY 310 D - 95 Litre): 9.900,00 TL
Fakir Silvino El Blenderı Siyah (900 Watt): 890,00 TL
Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti: 599 TL
Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi: 699 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz: 479 TL
Intex Çocuk Şişme Renkli Havuz (132 L): 425 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz (Küçük): 259 TL
Intex Benim İlk Havuzum: 199 TL
Aqua Line Fileli Deniz Yatağı: 399 TL
Intex Klasik Renkli Şekilli Deniz Yatağı: 269 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (107 cm): 289 TL
Intex Neon Renkli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Figürlü Deniz Simiti: 169 TL
Intex Lastik Desenli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (Küçük - 51 cm): 89 TL
Intex Sevimli Hayvanlar Şekilli Deniz Simiti: 199 TL
Intex Hacıyatmaz: 329 TL
Intex Deniz Topu: 85 TL
Intex Renkli Desenli Deniz Topu: 99 TL
Actifoam Ocean Yüzme Tahtası: 299 TL
Intex Desenli Çocuk Deniz Yeleği: 150 TL
Intex Sarı Deniz Yeleği: 289 TL
Maisonette Jakarlı Plaj Havlusu (70x150 cm, %100 Pamuk): 219,00 TL
Maisonette Dijital Baskılı Plaj Havlusu (70x140 cm, %100 Pamuk): 349,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu (70x140 cm): 189,00 TL
Dagi Jakarlı Plaj Havlusu (70x150 cm): 169,00 TL
Fitilli Plaj Havlusu (70x140 cm): 149,00 TL
Dagi Peştamal (90x170 cm): 159,00 TL
Jakarlı Peştamal (80x160 cm): 159,00 TL
Müslin Peştamal (80x160 cm): 159,00 TL
Armürlü Peştamal (80x160 cm): 119,00 TL
Panço Çocuk (60x120 cm): 219,00 TL
Dagi Plaj Çantası (33x50x15 cm, astarlı, fermuarlı): 349,00 TL
Hasır Kol Çantası Kadın (44x28 cm, askı ölçüsü ~68 cm): 349,00 TL
Jüt Plaj Çantası (50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 199,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası (50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 189,00 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü (Uv korumalı, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Kral Şakir): 149,00 TL
London Thomas Yetişkin Güneş Gözlüğü (Uv güneş ışınlarına karşı korumalı): 149,00 TL
Kep Şapka Kadın-Erkek (%100 Pamuk): 89,00 TL
Dagi Kadın Elbise (Standart beden, %100 Viskon): 549,00 TL
Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu (M, L): 359,00 TL
Dagi Erkek Deniz Şortu (Su itici kumaş): 299,00 TL
Lotto Erkek Diz Altı Deniz Şortu (L, XL, astarlı, su itici kumaş): 299,00 TL
Baskılı Erkek Deniz Şortu (Bordo L, Mavi M, su itici kumaş): 179,00 TL
Erkek Çocuk Deniz Şortu (Kırmızı 3/4 yaş, Mavi 5/6 yaş, astarlı, su itici kumaş): 139,00 TL
Termo İzolasyonlu Çanta (Lamine kumaş, 25 L, saplı ve fermuarlı): 419,00 TL
Termo Piknik Çantası (25 L, 25x30x30 cm): 199,00 TL
Termo Piknik Çantası (15 L, 20x27x27 cm): 179,00 TL
Termo Piknik Çantası (8 L, 21x30 cm): 159,00 TL
Piknik Hasırı (150x210 cm, kenarı biyeli): 349,00 TL
Piknik Hasırı (120x180 cm, kenarı biyeli): 249,00 TL
Plaj Hasırı (70x180 cm, kenarı biyeli): 169,00 TL
Pvc Masa Örtüsü (140x180 cm): 159,00 TL
Mutfak Önlüğü (63x78 cm): 149,00 TL
Semaver (4,5 L, 430 krom çelik, ideal kullanımı 4 L): 1.390,00 TL
Mangal Katlanır Sehpa (30x50 cm, 304 krom çelik ızgara): 990,00 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan (Galvaniz gövde, en: 27 cm, boy: 40 cm, yükseklik: 20 cm): 795,00 TL
Şiş Çöp Adana (450 g, 304 krom çelik, 3'lü / 6'lı): 279,00 TL
Mangal Kömürü Briket (5 kg): 275,00 TL
Tutuşturucu Jel (1 L): 69,00 TL
Çıra Doğal Reçineli (140 g): 27,00 TL
Mangal Yelpazesi (Farklı renklerde): 12,50 TL
Katlanabilir Plaj Yatağı (50x145x2 cm): 399,00 TL
BİM'E BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 33 TL (Adet)
Kapaklı Saplı Kek/Börek Fanusu (36x15x15 cm): 109 TL (Adet)
Yuvarlak Pasta/Kek Taşıma Kabı (33 cm): 109 TL (Adet)
Oval Saklama Kabı Seti (3'lü): 199 TL (Set)
Katlı Yemek Taşıma Kabı (4'lü, 1500 ml): 199 TL (Set)
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri: 35 TL (Adet)
Buzluk Termos (24 L): 999 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Buz Aküsü (350 ml): 25 TL (Adet)
Okyanus Home 21 Parça Piknik Seti: 199 TL
Cook Love Bambu Şiş (15 cm, 150 adet): 99 TL (Set)
Cook Love Bambu Şiş (30 cm, 200 adet): 79 TL (Set)
Colorina Cam Derin Kase (24 cm): 125 TL (Adet)
Çay Tabağı / Çay Kaşığı Çeşitleri: 55 TL
Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi (3'lü, 250 ml): 249 TL
RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (570 cc): 69 TL (Adet)
Glass in love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti (12'li): 399 TL
Chef's Kapaklı Kavurma Sacı (32 cm, Yanmaz yapışmaz): 549 TL
Benante Hasır Örme Sunumluk (30 cm): 209 TL (Adet)
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi (23 cm): 45 TL (Adet)
Çok Amaçlı Kulplu Sepet (12 L): 135 TL (Adet)
Makas Seti (3'lü): 109 TL (Set)
LG 55" 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart TV (55NANO80A6B): 30.990,00 TL
TCL 43" Full HD QLED Android TV (43S5K): 14.900,00 TL
Xiaomi Redmi 15C 5G (256 GB) Cep Telefonu: 13.490,00 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu (6GB/128GB): 11.790,00 TL
Nokia HMD Tuşlu Cep Telefonu (105 2023 LEDA / TA-1557): 1.990,00 TL
HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı: 7.900,00 TL
Para Sayma Makinesi (TL Toplam Tutar Sayar): 3.750,00 TL
Polosmart Parti Speaker: 1.190,00 TL
Polosmart Soundbar: 899,00 TL
Kreuzer Plak Tasarımlı Bluetooth Speaker: 599,00 TL
Forever İpli Masa Lambası: 599,00 TL
Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı: 444,00 TL
The Ebby Pompalı Basmalı Çelik Termos (4 L): 2.129,00 TL
The Ebby Komple Çelik Termos (3 L): 1.199,00 TL
North Pacific Plaj Şemsiyesi (200 cm, UV Korumalı): 949,00 TL
Sisus Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 Kişilik): 649,00 TL
Kamp Sandalyesi : 349,00 TL
Mounty Plaj Sandalyesi : 349,00 TL
Plastik Şemsiye Bidonu (20 L): 299,00 TL
Hawa Şemsiye Sabitleme Aparatı: 89,00 TL
Mounty Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti: 2.199,00 TL
Mounty Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi (Barbie / Hot Wheels): 359,00 TL
MGS Plaj Oyun Kovası Seti (+3 Yaş): 149,00 TL
North Pacific Badminton Seti (2 Raket, 3 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Plaj Raketi 2'li (2 Raket, 1 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Catchball Seti: 119,00 TL
Piccolo Mondi Elektronik Oyuncak Su Atıcısı: 655,00 TL
Piccolo Mondi Hayvan Figürlü Su Atıcısı: 179,00 TL
Piccolo Mondi Süngerli Su Atıcı: 149,00 TL
Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncağı: 119,00 TL
Piccolo Mondi Karma Su Plaj Oyuncakları: 99,00 TL
Lelta Oyuncak Deniz Kızı Bebek: 79,00 TL
Naturalove Toka Seti (4'lü): 75,50 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Tekli Köpük Balon: 17,50 TL
Aqua Line Ayak Pompası (~23x15 cm): 249,00 TL
Piccolo Mondi Oyuncak 2'li Tenis Seti Çocuk: 229,00 TL
Intex El Pompası (~29 cm): 199,00 TL