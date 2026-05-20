A101 aktüel ürünler kataloğu 21 Mayıs 2026 listesi belli oldu. Elektronik ürünlerden kamp ekipmanlarına, mutfak ürünlerinden beyaz eşyaya kadar birçok ürün yeni Aldın Aldın kataloğunda raflara çıkmaya hazırlanıyor. İşte, 21 Mayıs A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi...

A101’in her hafta yoğun ilgi gören Aldın Aldın kampanyasında yeni dönem ürünleri açıklandı. 21 Mayıs Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünler arasında televizyon, vantilatör, kıyma makinesi, kamp çadırı, motosiklet ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle kamp ve serinletici ürünler öne çıkan kategoriler arasında yer aldı.

Çift katmanlı 6 kişilik aile çadırı 4.499 TL, , büyük boy PP valiz 1.399 TL, sinek kovucu fan 249 TL, taşınabilir portatif klima 18.999 TL, tekerlekli termos buzluk 38 L 1.999 TL, kamp lambası 179 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 5.999 TL

A101 aktüel kataloğu güncellendi! 21 Mayıs A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 MAYIS 2026

Samsung 70" UHD Smart TV 43.999 TL

100" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 94.999 TL

Toshiba 65" 4K UHD Vidaa TV 29.999 TL

Onvo 75" Frameless 4K UHD Google Qled TV 37.999 TL

Projeksiyon Cihazı 2.399 TL

Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 1.999 TL

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 11.999 TL

Bluetooth Kulaklık 499 TL

LED Ampul 8,5W 55 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL

SEG CFW 4631 Buzdolabı 24.999 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.199 TL

Sinbo SBS-4451 Dijital Baskül 299 TL

Sinbo SCM-2991 Elektrikli Cezve 549 TL

Pierre Cardin Cam Su Isıtıcı 899 TL

Kiwi KCC-4330 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

Kiwi KFAN-7417 Stantlı Vantilatör 999 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.999 TL

SEG CM 911 INV Çamaşır Makinesi 15.999 TL

SEG BM 401SD D Bulaşık Makinesi 12.999 TL

Pierre Cardin Çeyiz Seti - 4 Ürün Bir Arada (Tost Makinesi, Kahve Makinesi, Çay Makinesi, Blender SeTi) 6.499 TL

Gıda Mühürleme ve Vakum Makinesi 1.399 TL

Kıyma Makinesi 2.199 TL

Doğrayıcı 1.599 TL

RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Metal Çaydanlık 999 TL

Derin Tencere 599 TL

Cezve 199 TL

Basık Tencere 699 TL

Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL

Mantı Kalıbı 79,50 TL

Ayran Sürahisi 119 TL

Buzdolabı Saklama Kabı 89,50 TL

Koroplast Streç Film 59,50 TL

Koroplast Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası 10'lu 59,50 TL

Sera Ekstra Güçlü Battal Boy Çöp Torbası 10'lu 69,50 TL

Sera Hazır Kesim Pişirme Kağıdı 24'lü 59,50 TL

Paşabahçe Diony Su Bardağı 3'lü 119 TL

Paşabahçe Frezya Saklama Kabı Seti 3'lü 159 TL

Simli Sunum Tepsisi 249 TL

Kristal Şekerlik 99,50 TL

Dantel Desenli Tepsi 165 TL

Metal Çırpıcı 69,50 TL

Bambu Servis Servis 4'lü 69,50 TL

Katlanabilir Çok Amaçlı Ahşap Tepsi 249 TL

Peçetelik 79,50 TL

Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

Çift Katmanlı 6 Kişilik Aile Çadırı 4.499 TL

5 Kişilik Otomatik Çadır 1.999 TL

Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.699 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 1.449 TL

Kamp Yatağı 1.199 TL

Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

Alüminyum Kumaş Sehpa 849 TL

Sinek Kovucu Fan 249 TL

Kamp Lambası 179 TL

Mıknatıslı LED Işıldak & EL Feneri 199 TL

Emaye Mangal 60'lık 549 TL

Tekerlekli Termos Buzluk 38L 1.999 TL

Emaye Mangal 40'lık 369 TL

Buzluk Termos 60,5L 2.299 TL

Kabin Boy PP Valiz 999 TL

Büyük Boy PP Valiz 1.399 TL

Orta Boy PP Valiz 1.199 TL

ABS Makyaj Çantası 399 TL

Çift Taraflı Dokuma Kilim 219 TL

PP Makine Halısı 1.099 TL

Dijital Baskılı Salon Halısı 1.299 TL

Çift Kişilik Alez 199 TL

Yastık ALezi 119 TL

Tek Kişilik Alez 149 TL

Kutulu Toka 99,50 TL

Magly Manyetik Taş Oyunu 499 TL

26" Jant Bisiklet 5.599 TL

Hot wheels Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 499 TL

Barbie Kariyer Bebekleri 329 TL

Metal Arabalı Park Seti 339 TL

Pelüş Kedi/Köpek 329 TL

320 ParÇa Küp Puzzle Blok 279 TL

Eğlenceli Aktivite Kitabım Serisi 35 TL

Stickerli Boyama Kitabı 44,50 TL

Lisanslı Çim Adam 49,50 TL

Plastik Duvar Boyası 10 KG 469 TL

Tavan Boyası 10 KG 349 TL

Makaralı Kablo 429 TL

Pense 299 TL

Saten Boya Rulosu 75 TL

Parmak Saten Boya Rulosu 59,50 TL

Zemin Örtüsü 55 TL

Akrilik Silikon Mastik 59,50 TL

Derz Tamir Dolgusu 89,50 TL

Derz ve Fayans Temizleyici 59,50 TL

Hızlı Yapıştırıcı 55 TL

Tamir Bandı 59,50 TL

