A101 aktüel kataloğu güncellendi! 21 Mayıs A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi
A101 aktüel ürünler kataloğu 21 Mayıs 2026 listesi belli oldu. Elektronik ürünlerden kamp ekipmanlarına, mutfak ürünlerinden beyaz eşyaya kadar birçok ürün yeni Aldın Aldın kataloğunda raflara çıkmaya hazırlanıyor. İşte, 21 Mayıs A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi...
A101’in her hafta yoğun ilgi gören Aldın Aldın kampanyasında yeni dönem ürünleri açıklandı. 21 Mayıs Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünler arasında televizyon, vantilatör, kıyma makinesi, kamp çadırı, motosiklet ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle kamp ve serinletici ürünler öne çıkan kategoriler arasında yer aldı.
Çift katmanlı 6 kişilik aile çadırı 4.499 TL, , büyük boy PP valiz 1.399 TL, sinek kovucu fan 249 TL, taşınabilir portatif klima 18.999 TL, tekerlekli termos buzluk 38 L 1.999 TL, kamp lambası 179 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 5.999 TL
Samsung 70" UHD Smart TV 43.999 TL
100" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 94.999 TL
Toshiba 65" 4K UHD Vidaa TV 29.999 TL
Onvo 75" Frameless 4K UHD Google Qled TV 37.999 TL
Projeksiyon Cihazı 2.399 TL
Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 1.999 TL
Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 11.999 TL
Bluetooth Kulaklık 499 TL
LED Ampul 8,5W 55 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL
SEG CFW 4631 Buzdolabı 24.999 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.199 TL
Sinbo SBS-4451 Dijital Baskül 299 TL
Sinbo SCM-2991 Elektrikli Cezve 549 TL
Pierre Cardin Cam Su Isıtıcı 899 TL
Kiwi KCC-4330 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Kiwi KFAN-7417 Stantlı Vantilatör 999 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.999 TL
SEG CM 911 INV Çamaşır Makinesi 15.999 TL
SEG BM 401SD D Bulaşık Makinesi 12.999 TL
Pierre Cardin Çeyiz Seti - 4 Ürün Bir Arada (Tost Makinesi, Kahve Makinesi, Çay Makinesi, Blender SeTi) 6.499 TL
Gıda Mühürleme ve Vakum Makinesi 1.399 TL
Kıyma Makinesi 2.199 TL
Doğrayıcı 1.599 TL
RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Metal Çaydanlık 999 TL
Derin Tencere 599 TL
Cezve 199 TL
Basık Tencere 699 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL
Mantı Kalıbı 79,50 TL
Ayran Sürahisi 119 TL
Buzdolabı Saklama Kabı 89,50 TL
Koroplast Streç Film 59,50 TL
Koroplast Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası 10'lu 59,50 TL
Sera Ekstra Güçlü Battal Boy Çöp Torbası 10'lu 69,50 TL
Sera Hazır Kesim Pişirme Kağıdı 24'lü 59,50 TL
Paşabahçe Diony Su Bardağı 3'lü 119 TL
Paşabahçe Frezya Saklama Kabı Seti 3'lü 159 TL
Simli Sunum Tepsisi 249 TL
Kristal Şekerlik 99,50 TL
Dantel Desenli Tepsi 165 TL
Metal Çırpıcı 69,50 TL
Bambu Servis Servis 4'lü 69,50 TL
Katlanabilir Çok Amaçlı Ahşap Tepsi 249 TL
Peçetelik 79,50 TL
Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL
A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?
Çift Katmanlı 6 Kişilik Aile Çadırı 4.499 TL
5 Kişilik Otomatik Çadır 1.999 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.699 TL
4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 1.449 TL
Kamp Yatağı 1.199 TL
Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL
Alüminyum Kumaş Sehpa 849 TL
Sinek Kovucu Fan 249 TL
Kamp Lambası 179 TL
Mıknatıslı LED Işıldak & EL Feneri 199 TL
Emaye Mangal 60'lık 549 TL
Tekerlekli Termos Buzluk 38L 1.999 TL
Emaye Mangal 40'lık 369 TL
Buzluk Termos 60,5L 2.299 TL
Kabin Boy PP Valiz 999 TL
Büyük Boy PP Valiz 1.399 TL
Orta Boy PP Valiz 1.199 TL
ABS Makyaj Çantası 399 TL
Çift Taraflı Dokuma Kilim 219 TL
PP Makine Halısı 1.099 TL
Dijital Baskılı Salon Halısı 1.299 TL
Çift Kişilik Alez 199 TL
Yastık ALezi 119 TL
Tek Kişilik Alez 149 TL
Kutulu Toka 99,50 TL
Magly Manyetik Taş Oyunu 499 TL
26" Jant Bisiklet 5.599 TL
Hot wheels Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 499 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 329 TL
Metal Arabalı Park Seti 339 TL
Pelüş Kedi/Köpek 329 TL
320 ParÇa Küp Puzzle Blok 279 TL
Eğlenceli Aktivite Kitabım Serisi 35 TL
Stickerli Boyama Kitabı 44,50 TL
Lisanslı Çim Adam 49,50 TL
Plastik Duvar Boyası 10 KG 469 TL
Tavan Boyası 10 KG 349 TL
Makaralı Kablo 429 TL
Pense 299 TL
Saten Boya Rulosu 75 TL
Parmak Saten Boya Rulosu 59,50 TL
Zemin Örtüsü 55 TL
Akrilik Silikon Mastik 59,50 TL
Derz Tamir Dolgusu 89,50 TL
Derz ve Fayans Temizleyici 59,50 TL
Hızlı Yapıştırıcı 55 TL
Tamir Bandı 59,50 TL