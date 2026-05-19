Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kampanya yaptı. Kampanya kapsamında yurt içi biletler 1.449 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda avantajlı biletleri satışa sundu.

BUGUN VE YARIN ALINANLAR BİLETLER İNDİRİMLİ

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yolcular bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1.449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

70 BİN BİLET SATILACAK

Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası