Anadolu Ajansı
THY'den 19 Mayıs kampanyası! Biletler 1.449 liradan başlıyor
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kampanya yaptı. Kampanya kapsamında yurt içi biletler 1.449 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.
Özetle DinleTHY'den 19 Mayıs kampanyası! Biletler 1.449 lirada...
Kaydet
Ekonomi 1 dk önce
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda avantajlı biletleri satışa sundu.
- Bugün ve yarın alınan biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1.449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
- Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler sunuluyor.
- Biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabiliyor.
0:00 0:00
1x
Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda avantajlı biletleri satışa sundu.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
2022'de 8 milyon euro isteniyordu! Yunan adası bu kez daire fiyatına satışa çıktı
BUGUN VE YARIN ALINANLAR BİLETLER İNDİRİMLİ
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yolcular bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1.449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Türkiye'nin yarım asırlık markası satılıyor mu? Pınar Süt'ten KAP açıklaması
70 BİN BİLET SATILACAK
Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR