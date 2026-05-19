Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olması beklenen taşkın riski nedeniyle ilçe genelinde tedbirler artırılırken, birçok esnaf iş yerini kapatarak önlem almaya başladı.

Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesi ve bölgede devam eden yağışların ardından taşkın ihtimaline karşı Tokat'ın Turhal ilçe merkezinde hareketlilik yaşandı.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Özellikle riskli bölgelerde bulunan bazı esnaf kepenk kapattı. Vatandaşların da su baskınına karşı kendi imkanlarıyla önlem aldığı görüldü. Bazı iş yeri sahipleri dükkan girişlerine kum torbaları yerleştirip ürünlerin üzerini muşambalarla kapatırken, bazı vatandaşların ise suyun içeri girmesini engellemek amacıyla kapı aralarına köpük sıktığı görüldü. Bazı esnaf da ürünlerini kamyonlara yerleştirdi.

AĞAÇLAR BUDANDI

İlgili kurum ekipleri de taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, muhtemel sel durumunda Yeşilırmak üzerinde sürüklenebilecek ağaç dallarının su akışını engelleyerek taşkın riskinin artırmaması için bazı bölgelerde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan riskli noktalarda iş makineleri ve ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

