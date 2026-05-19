Pep Guardiola, 10 yılda 19 kupa kazandığı Manchester City'den sezon sonunda ayrılmaya karar verdi. Premier Lig devinin, dünyaca ünlü İspanyol hocanın boşluğunu, son olarak Chelsea'yi çalıştıran İtalyan teknik adamla dolduracağı öne sürüldü.

Avrupa futboluna damga vuran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, dünya devi haline getirdiği Premier Lig kulübünden sezon sonunda ayrılıyor. İspanyol teknik adamın, sözleşmesinin sona ereceği 2027 yazını beklemeden Manchester City'ye veda etme kararı aldığı konuşuluyor.

SON 2 MAÇ

İngiliz ve ABD basını; 55 yaşındaki çalıştırıcının, 10 sezonda biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazandığı Manchester City ile son olarak Bournemouth ve Aston Villa karşılaşmalarına çıkacağını, ardından kariyerine bir süre ara vereceğini yazdı.

ENZO MARESCA İDDİASI

The Athletic'in haberine göre; Guardiola'nın ayrılmasının ardından Manchester City'nin başına Enzo Maresca geçecek. City Group'un, son olarak Chelsea'de görev yapan İtalyan teknik adamla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

ÜÇ YILLIK ANLAŞMA

47 yaşındaki çalıştırıcının, Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Guardiola'nın yıllardır şekillendirdiği oyun sistemine en yakın isimlerden biri olarak görülen Maresca, daha önce Manchester City altyapısında ve teknik ekibinde görev aldı. İtalyan teknik adam, Guardiola'nın da bir dönem yardımcılığını yaptı.

