İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD’nin ülkesine yönelik saldırı tehditlerine karşı sert bir uyarıda bulundu. Ekreminiya, askeri müdahale durumunda yeni yöntemlerle farklı cephelerin açılacağını belirterek, Hürmüz Boğazı’nın statüsünün de artık savaş öncesi dönemdeki gibi kalmayacağını duyurdu.

Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda konuşan İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

Ekreminiya, askeri müdahale durumunda yeni yöntemlerle farklı cephelerin açılacağını belirterek, Hürmüz Boğazı’nın statüsünün de artık savaş öncesi dönemdeki gibi kalmayacağını duyurdu.

"İSRAİL'İN TUZAĞINA DÜŞEREK SALDIRIRLARSA YENİ CEPHELER AÇILIR"

İran'ın yasal haklarına ve egemenliğine saygı gösterilmesinin karşı taraf için tek çıkış yolu olduğunu savunan Ekreminiya, şunları kaydetti:

"Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa, yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak."

"HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GİBİ OLMAYACAK"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri hakimiyetine dikkat çeken Ekreminiya, bölgedeki dengelerin tamamen değiştiği sinyalini verdi. Boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi kalmayacağını vurgulayan Ordu Sözcüsü, İran'ın hiçbir şekilde kuşatma altına alınamayacak bir askeri kapasiteye sahip olduğunu ileri sürdü.

"ATEŞKES SÜRECİNİ DE SAVAŞ GİBİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ateşkes süreçlerini de bir savaş dönemiymiş gibi ele alarak tahkimat ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, her senaryoya karşı tetikte beklediklerini sözlerine ekledi.

