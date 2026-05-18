Haftanın kitaplarında bu hafta "Kültürel Diplomasi ve Türkçe Öğretimi Bağlamında Türkiye-Körfez İlişkileri, "Avrupa Tarihi" ve "Çerkes-Nâme: Mısır Çerkes Devleti'nde Saltanat, Hâkimiyet ve Mito-Politika" okurları bekliyor.

Haftanın kitapları | Körfez'le ilişkilerde Türkçenin kilit rolü

KÖRFEZ'LE İLİŞKİLERDE TÜRKÇENİN KİLİT ROLÜ

"Kültürel Diplomasi ve Türkçe Öğretimi Bağlamında Türkiye-Körfez İlişkileri” adlı eser Eğitim Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Çok yazarlı eserde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Körfez ülkelerindeki kültürel diplomasi ve Türkçe öğretimi faaliyetlerini yumuşak güç stratejisiyle nasıl şekillendirdiği inceleniyor.

İran, İsrail ve ABD savaşının ardından artan güvenlik endişeleri içinde Türkiye’nin Körfez’de yürüttüğü kültürel çabaların hayati bir önem taşıdığı vurgulanıyor. Eserde askerî ve stratejik ilişkilerin ötesinde; gönül köprüleri kurulması, kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi ve Türkçenin “barış dili” olarak bölgeye taşınması öne çıkarılıyor. Aynı zamanda bölgede artan Türkçe öğrenme talebi, kültürel etkileşim ve Türkiye’nin Körfez’deki yumuşak güç kapasitesi eserde akademik bir bakış açısıyla analiz ediliyor. Böylece Türkiye-Körfez münasebetlerinin geleceğine ışık tutulmaya çalışılıyor.

AVRUPA TARİHİNDE MERAKLI BİR SEYAHAT

Ali Çimen’in “Avrupa Tarihi” adlı eseri Timaş Yayınları tarafından neşredildi. Eserde Buzul Çağı’ndan Antik Yunan’a, Roma’dan feodal derebeyliklere, Osmanlıdan Batılı emperyalist devletlerin doğuşuna ve geçen asırda yaşanan hadiselere kadar birçok tarihî dönüm noktası ele alınıyor. Popüler ve dinamik bir dilin kullanıldığı eserde, genç okurların da ilgisini çekebilecek bir anlatım üslup yakalanmaya çalışılıyor. Eserde her devirdeki sıradan insanın yaşayışlarının metne dâhil edilmesi dikkat çekiyor.

MISIR'DAKİ ÇERKES DEVLETİ'NİN KODLARI

Araştırmacı yazar Balkar Selçuk’un yeni eseri “Çerkes-Nâme: Mısır Çerkes Devleti’nde Saltanat, Hâkimiyet ve Mito-Politika” okurla buluştu. Eserde “Memlûk Devleti” olarak da anılan Çerkes Sultanlığı’nın Arap halkı üzerine hâkimiyet kurmak için geliştirdiği stratejik anlatılara odaklanıyor. Devletin meşruiyet arayışları, iktidar inşası “mito-politika” mefhumuyla ele alınıyor. Hanedanların kendi meşruiyetlerini sağlamak için asırlardır kullandıkları “köken-miti” geleneği; Şehnâmeler, Oğuznâmeler ve Mısır’daki Çerkes-Nâme metinleri üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz ediliyor. Yazar, Mısır’daki Çerkes varlığını sadece siyasi bir yapı olarak değil, estetik bir kimlik inşası olarak sunuyor.

