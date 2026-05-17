Beşiktaş'ın geleceği yarın Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmeyle şekillenecek. Bu artık basit bir teknik direktör seçimi değil. Alınacak her türlü karar Beşiktaş'ı daha da karanlığa götürme riski taşıyor. Serdal Adalı ve ekibi kulüp tarihinin en önemli kararlarından birini vermek zorunda.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta herkes yarın Sergen Yalçın'la yapılacak toplantıyı merakla bekliyor. Beşiktaş yönetimi tarihî bir tercih yapmak zorunda. Çünkü alınacak her türlü karar kulübün içinde bulunduğu kaos ortamının uzun yıllar daha sürmesine yol açabilir. Son 10 yılda yapılan yanlış teknik direktör seçimlerinin bedeli ağır ödendi. Harcanan ve geri dönüşü olmayan 200 milyon avro, kulübü ekonomik girdaba sürükledi. Hoca ve kadro değişimlerinde artık sona gelindi. Her geçen sezon büyüyen ve kontrol edilebilirliği mümkün olmayan borç yükü sebebiyle ekonomik tablo bas bas bağırıyor: Teknik direktör ve kadro seçimi bir defa daha kötü yapılırsa, puan tablosundaki 4, 5 ve 6'ncılıklar Beşiktaş'ın normali olabilir! Teknik direktörlük için Beşiktaş'ın önünde dört seçenek var ve dördü de çok riskli. Kısacası artık güvenli bir yol yok. İşte seçenekler ve riskleri...

SERGEN YALÇIN

Yönetimin düne kadar gelecek sezon planlamalarını Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile yaptığı biliniyor. Bu nedenle kısa sürede tamamen farklı bir projeye geçmek kolay değil. Ancak burada en büyük soru işareti motivasyon. Sergen Yalçın’ın taraftara ciddi şekilde kırıldığı ve enerjisinin düştüğü ortada. Yönetimin en büyük sınavı, istifadan dönmüş hocayı yeniden mental olarak gelecek sezona dahil edebilmek olacak.

ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş ismi doğal olarak yeniden gündemde. Fakat burada da ciddi riskler mevcut. Tecrübeli teknik adamın son üç teknik direktörlük döneminin de oldukça problemli ve tartışmalı şekilde sona ermiş olması-bunlardan birinin de Beşiktaş'tayken yaşanması camiada soru işaretleri uyandırıyor.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Avrupa şampiyonu Santos, UEFA Avrupa Ligi finalisti Van Bronckhorst, Manchester United efsanesi Solskjaer, genç ve dinamik Valerien Ismael. Bu modeller denendi, şimdi takımı ayağa kaldırabilecek kariyerli bir teknik adam düşünülüyor. Ancak böyle bir ismin isteyeceği oyuncular için piyasanın 2-3 katı fazla ödeme yapmak gerekecek; bu da başarısızlık halinde iflas ihtimalini bile doğurabilir. İşin en zor kısmı ise tazminat hesabı yapmayan birini bulabilmek.

İlhan Palut

ANADOLU YILDIZI

Ekonomik gerçekler sebebiyle düşük bütçeyle verim alabilecek, sistem odaklı bir yerli teknik adam seçeneği de masada. İlhan Palut profili bu sebeple dikkati çekiyor. Ancak başarılı Anadolu kulübü performansıyla büyük takım baskısı arasında ciddi fark bulunuyor. Beşiktaş gibi günlük kriz üreten bir camiada aynı performansı göstermek kolay değil.

HATA YAPMA LÜKSÜNÜN KALMADIĞINI GÖSTEREN MALÎ TABLO

BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN HER YIL ÖDENEN FAİZ: 50 MİLYON €

FUTBOL TAKIMI YILLIK GİDERİ: 60 MİLYON €

TOPLAM BORÇ: 500 MİLYON €

