Ons altın fiyatı bu hafta %-3,71 değer kaybetti ve 4.540 dolardan kapanış yaptı. Gram altın da %-3,3 düşüşle 6.650 TL’ye geriledi. Orta Doğu’daki tıkanıklık, petrolün yüksek seyri, ABD’de enflasyonun ivmelenmesi, dolar endeksi ve tahvil getirilerinin yukarı yönelmesi sarı metali baskıladı. FED’den bu yıl faiz indirimi beklentisi %30’a kadar düştü. Analistler, ons için 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.390 doların kritik olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da muhtemel bir çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini ve bunun İran'ın tutumuna bağlı olacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli aksama ihtimali sebebiyle petrol de varil başına 110 dolara yaklaştı, bu da yeni bir enflasyon korkusunun fitilini ateşledi. Yatırımcılar, “manevra alanı daralan” bir FED’i fiyatlamaya başlarken, ABD tahvil getirileri de 2026’nın en yüksek seviyelerine çıktı.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta %-3,71 değer kaybetti ve 4.540 dolardan kapanış yaptı. Hafta içerisinde en yüksek 4.773 doları gören ons, kazanımlarını koruyamadı ve yönünü aşağı çevirdi. Özellikle ABD’de TÜFE’nin nisanda yıllık bazda %3,8’e ve ÜFE’nin %6’ya yönelmesi endişeleri destekledi ve altındaki satış baskısını artırdı. Sarı metal, son 8 haftanın en kötü performansını sergiledi.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN ZAYIFLADI

Altındaki fiyatlamaları tetikleyen diğer gelişmelere bakıldığında; küresel sermaye, güvenli liman olarak dolara yöneldi ve dolar endeksi son haftaların en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD para biriminin bu gücü, dolarla fiyatlanan altını elde tutanın maliyetini de artırarak sarı metal üzerindeki baskıyı artırdı.

GRAM ALTIN %-3,3 GERİLEDİ

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram fiyatına da yansıdı. Gram altın bu haftayı 6.650 TL’den tamamladı. Haftalık bazda %-3,3 değer kaybeden gram fiyatı, 5 Mayıs sonrası en düşük seviyelerine ulaştı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.711 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı 10.938 TL’den kapanış yaptı.

ALTINDA BEKLENTİLER

İran çatışmasının yatışacağı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı, enerji enflasyonunun düşeceği ve FED'in faiz indirimi için yeniden elinin güçleneceği bir senaryoda altın fiyatları üzerindeki baskının hafifleyebileceğini aktaran analistler “Ancak son durum henüz bu senaryoyu desteklemiyor” görüşünü dile getiriyor.

Bu arada 2026’da FED’den faiz indirimi beklentisi %30’a kadar gerilerken; ons altın için 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.390 doların kritik bir destek olduğu vurgulanıyor.