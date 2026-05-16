Borsa İstanbul BİST 100 endeksi bu hafta %-4,61 geriledi ve 14.367’den kapanış yaptı. Bu düşüş son 10 haftanın en kötü performansı oldu. Petrol fiyatlarının 110 dolara yakın görünümünü koruması ve Orta Doğu’daki çözümsüzlük, küresel piyasalarla birlikte iç piyasada da baskı unsuru oldu. BİST 100 kapsamındaki bazı hisselerde haftalık kayıp %-20’yi aştı. İşte piyasalarda yaşananlar ve haftanın yükselen-düşen 10 hissesi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, özellikle cuma günü tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte kıymetli metaller ve hisse senedi piyasalarında ciddi düşüşler gözlemlendi. Petrol fiyatlarının bu hafta %9 primle 110 dolara yakın seviyelerden kapanış yapması ve Orta Doğu’daki çözümsüzlük, piyasalardaki sert hareketleri beraberinde getirdi.

BİST 100 DE ETKİLENDİ

Haftalık bazda altın %-3,71 ve gümüş %-5,41 değer kaybederken; cuma günü ABD endekslerindeki düşüşler de %-1,00/-1,50 arasında gerçekleşti. ABD’de 10 yıllık tahvil getirileri %4,6’ya dayanırken, piyasalarda risk iştahındaki düşüşten Borsa İstanbul da etkilendi. BİST 100 endeksi bu hafta %-4,61 geriledi ve 14.367’den kapanış yaptı. Bu düşüş son 10 haftanın da en kötü performansı oldu.

TÜFE BEKLENTİSİ ARTTI

İç piyasalarda bu hafta yaşanan gelişmelere bakıldığında; TCMB tarafından açıklanan İkinci Enflasyon Raporu ile birlikte yıl sonu TÜFE tahmini %26’ya çıkarıldı. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde de yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten %28,94'e yükseldi. Savaşın başladığı mart ayında cari açık ise 9,7 milyar dolar oldu ve 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.12 aylık açık da 39,7 milyar dolara ulaştı.

EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE

BİST 100 endeksi kapsamında bu hafta en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Senedi Kodu Fiyat (TL) Yükseliş (%) SARKY 31,58 %11,75 KTLEV 128,80 %11,13 TRALT 47,40 %7,97 CVKMD 43,50 %7,67 IZENR 11,14 %6,91 PETKM 26,00 %5,18 SKBNK 14,73 %4,99 MAGEN 65,95 %4,68 FENER 3,57 %4,39 PSGYO 3,31 %3,76

EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE

Yine BİST 100’de en çok düşen hisseler ise şunlar oldu: