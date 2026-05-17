Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, haftalık piyasa değerlendirmesinde küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığını belirterek borsa, döviz, altın, gümüş, petrol ve kripto varlıklara ilişkin kritik seviyeleri paylaştı. Memiş, özellikle 2026 ve sonrası için piyasada yeni bir yön değişimi beklendiğini ifade ederken, uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine dikkat çekti.

BORSADA HEDEF 16-20 BİN! Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.367 puan seviyesinden ve yüzde 1,89 düşüşle tamamlarken, Memiş daha önce 14.900 ve 14.800 puan seviyelerinin önemli destekler olduğunu hatırlattı. Yaşanan geri çekilmeye rağmen orta ve uzun vadede pozitif beklentisini koruyan Memiş, endeks için 16.000 ve 20.000 puan hedeflerinin geçerliliğini sürdürdüğünü söyledi. Döviz tarafında dolar/TL kurunun 45,51 seviyesinden haftayı kapattığını belirten Memiş, kurda yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini ve 50–52 TL bandının kritik eşik olarak izlendiğini ifade etti. Euro/dolar paritesinin 1,1624 seviyesine gerilediğini aktaran Memiş, euro/TL’de ise 52,96 TL seviyelerine kadar düşüş görüldüğünü belirtti.



ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT HAREKETLER! Altın tarafında ons fiyatın 4.540 dolar seviyesine gerileyerek haftayı yüzde 2,37 kayıpla tamamladığını söyleyen Memiş, bu düşüşte dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkili olduğunu vurguladı. Altın için 3.880–5.880 dolar bandının geçerli olduğunu belirten Memiş, gram altının 6.683 TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Gümüş piyasasında ise sert hareketler yaşandı. Ons gümüşün 88 dolardan 76 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, gram gümüşün de 127 TL seviyesinden 111 TL’ye düştüğünü aktardı. Altın-gümüş rasyosunun 60 seviyesinden 53’e gerilediği ifade edilirken, yıl sonu için 96 dolar hedefinin korunduğu belirtildi.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ? Haftanın en dikkat çeken başlığı ise yatırım tercihi sorusuna verilen cevap oldu. “Elimde nakit var, altın mı alayım gümüş mü?” sorusuna Memiş’in cevabı net oldu: “Gümüş.” Memiş, gümüşün uzun vadede daha güçlü potansiyel taşıdığını belirterek, "Benim uzun vadeli bir stratejim var. Bir yıl bekleyebileceğim, 2 yıl bekleyebileceğim. Gümüş 2026 yılının şampiyonu olmayacak ama 2027 ve 2028 yılının şampiyonu benim nazarımda yine Gümüştür. O yüzden gümüş tarafıyla ilgilenmek, gümüş tarafını bence ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yine yükseliş ürünlü beklentimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefim 96 dolar seviyesi. 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa şu sorunun cevabını çok merak ediyorum." dedi.

MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UYARI Brent petrolün haftayı 112 dolar seviyesinden yüzde 2,16 yükselişle kapattığını belirten Memiş, piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü söyledi. Kısa vadeli işlemlerin riskli olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcılara sepet portföy ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını önererek mevcut seviyelerin birçok varlıkta fırsat oluşturduğunu ifade etti.



