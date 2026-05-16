BİM aktüel ürünler kataloğu 19-22 Mayıs 2026 tarihleri için yenilendi. Yeni haftada market raflarında temel gıda, kişisel bakım, güneş kremi, plaj ürünleri, kamp ekipmanları, elektronik ürünler ve elektrikli bisiklet seçenekleri dikkat çekiyor.

BİM’de yeni hafta indirimleri yaz sezonu hazırlıklarıyla öne çıkıyor. 19 Mayıs Salı günü başlayacak aktüel listede gıda ve güneş koruyucu ürünleri yer alırken, 22 Mayıs Cuma günü teknoloji, plaj, piknik, kamp ve ev gereçleri kategorilerinde çok sayıda ürün satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 MAYIS

Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 379,00 TL

Danone Doğal Süt %1,5 Yağlı Süt (1 L): 41,50 TL

Otat Tereyağı (1000 g): 549,00 TL

Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peyniri (700 g): 229,00 TL

Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 52,50 TL

Pınar Organik Süt (1 L): 67,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 134,00 TL

İçim Ayran (2 L): 82,50 TL

Nilky Probiyo Sade Yoğurt / Vegan (140 g): 52,50 TL

İçim Süzme Peynir (2x250 g): 139,00 TL

Dost %20 Yağlı Bitkisel Kremsos (200 ml): 19,50 TL

Altınkılıç Ballı Muzlu Kefirix (250 ml): 42,50 TL

Binvezir Ayran (250 ml): 19,50 TL

Banvit Piliç Uzun Sosis (1000 g): 99,00 TL

Pınar Hindi Salam (900 g): 139,00 TL

Banvit Piliç Çıtır Kanat (1000 g): 189,00 TL

Fair Gold Tiramisu Aromalı Dondurma (900 ml): 190,00 TL

Cornetto Disc Double Antep Fıstığı (130 ml): 75,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369,00 TL

Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg) (Köftelik / Pilavlık): 70,00 TL

Barilla Makarna Çeşitleri (500 g): 39,50 TL

Santa Lazanya (400 g): 47,50 TL

Binboğa Çiçek Balı (250 g): 89,00 TL

Namlı Siyah Zeytin (2 kg): 215,00 TL

İpek Domates Salçası (1500 g): 119,00 TL

Unlüx Lavaş Ekmeği (720 g - 30 cm - 8'li): 59,50 TL

Erbaa Salamura Asma Yaprağı (500 g): 179,00 TL

Ekmecik-Mühür Baklavalık ve Böreklik Yufka (800 g): 97,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

Çilek Aromalı Protein Tozu (750 g): 1.099,00 TL

Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 399,00 TL

Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1500 g): 349,00 TL

Pre-Workout Game Day (250 g) / Aromasız Kreatin (250 g): 299,00 TL

Flava Multivitamin (60 Kapsül): 199,00 TL

%100 Fıstık Ezmesi Katkısız (330 g): 129,00 TL

Proteinocean Protein Bar (50 g) (Çilekli Cheesecake Aromalı): 59,00 TL

Züber Nutzilla Fındık Kreması Şekersiz (315 g): 385,00 TL

Nutella Kakaolu Fındık Kreması (1 kg): 319,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek & Çocuk (100 ml - 50 SPF): 489,00 TL

Sebamed Güneş Kremi Çok Yönlü (50 ml - 50 SPF): 449,00 TL

Sinoz Ton Eşitleyici SPF Korumalı Yüz Kremi (50 ml - 50 SPF) (Cica / Pink Touch): 359,00 TL

Nivea Sprey Güneş Koruyucu (200 ml - 50 SPF): 649,00 TL

Nivea Güneş Koruyucu Losyon (150 ml - 50 SPF): 479,00 TL

Nivea Hafif Dokulu Güneş Koruyucu Yüz Kremi (40 ml - 50 SPF): 499,00 TL

Nivea Sun Çocuk Güneş Losyonu (150 ml - 50+ SPF): 499,00 TL

Sinoz Güneş Koruyucu Vücut Sütü (200 ml - 50 SPF): 299,00 TL

Sinoz Fluid Güneş Kremi Günlük Kullanım (50 ml - 50 SPF): 329,00 TL

Sinoz Güneş Koruyucu Kremi Leke Karşıtı (50 ml - 50+ SPF): 279,00 TL

B-Good Care Yüz Güneş Sütü (50 ml - 50 SPF - Tinted): 229,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

22 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL

RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike (Siyah / Gri / Mavi renk seçenekleriyle): 25.000,00 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950,00 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550,00 TL

Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (KEY 310 D - 95 Litre): 9.900,00 TL

Fakir Silvino El Blenderı Siyah (900 Watt): 890,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

LG 55" 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart TV (55NANO80A6B): 30.990,00 TL

TCL 43" Full HD QLED Android TV (43S5K): 14.900,00 TL

Xiaomi Redmi 15C 5G (256 GB) Cep Telefonu: 13.490,00 TL

Samsung A17 5G Cep Telefonu (6GB/128GB): 11.790,00 TL

Nokia HMD Tuşlu Cep Telefonu (105 2023 LEDA / TA-1557): 1.990,00 TL

HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı: 7.900,00 TL

Para Sayma Makinesi (TL Toplam Tutar Sayar): 3.750,00 TL

Polosmart Parti Speaker: 1.190,00 TL

Polosmart Soundbar: 899,00 TL

Kreuzer Plak Tasarımlı Bluetooth Speaker: 599,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

The Ebby Komple Çelik Termos (3 L): 1.199,00 TL

North Pacific Plaj Şemsiyesi (200 cm, UV Korumalı): 949,00 TL

Sisus Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 Kişilik): 649,00 TL

Kamp Sandalyesi (Taşıma çantalı, telefon ve bardak bölmeli): 349,00 TL

Mounty Plaj Sandalyesi (Katlanabilir tasarım): 349,00 TL

Plastik Şemsiye Bidonu (20 L): 299,00 TL

Hawa Şemsiye Sabitleme Aparatı: 89,00 TL

Mounty Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti (4 adet tabure dahil): 2.199,00 TL

Mounty Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi (Barbie / Hot Wheels): 359,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti: 599 TL

Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi: 699 TL

Aqua Line Çocuk Şişme Havuz: 479 TL

Intex Çocuk Şişme Renkli Havuz (132 L): 425 TL

Aqua Line Çocuk Şişme Havuz (Küçük): 259 TL

Intex Benim İlk Havuzum: 199 TL

Aqua Line Fileli Deniz Yatağı: 399 TL

Intex Klasik Renkli Şekilli Deniz Yatağı: 269 TL

Intex Desenli Deniz Simiti (107 cm): 289 TL

Intex Neon Renkli Deniz Simiti: 249 TL

Intex Lastik Desenli Deniz Simiti: 249 TL

Intex Desenli Çocuk Deniz Yeleği: 150 TL

Intex Sarı Deniz Yeleği: 289 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

Termo İzolasyonlu Çanta (Lamine kumaş, ~25 L, saplı ve fermuarlı): 419,00 TL

Termo Piknik Çantası (25 L, 25x30x30 cm): 199,00 TL

Termo Piknik Çantası (15 L, ~20x27x27 cm): 179,00 TL

Termo Piknik Çantası (8 L, ~21x30 cm): 159,00 TL

Piknik Hasırı (150x210 cm, kenarı biyeli): 349,00 TL

Piknik Hasırı (120x180 cm, kenarı biyeli): 249,00 TL

Plaj Hasırı (70x180 cm, kenarı biyeli): 169,00 TL

Pvc Masa Örtüsü (140x180 cm): 159,00 TL

Mutfak Önlüğü (63x78 cm): 149,00 TL

Semaver (4,5 L, 430 krom çelik, ideal kullanımı 4 L): 1.390,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 19-22 Mayıs BİM'e neler geliyor?

Buz Aküsü: 25 TL

Okyanus Home 21 Parça Piknik Seti: 199 TL

Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri (Mikrodalga uyumlu): 35 TL

Kapaklı Saplı Kek/Börek Fanusu: 109 TL

Oval Saklama Kabı Seti (3'lü): 199 TL

Yuvarlak Pasta/Kek Taşıma Kabı: 109 TL

Katlı Yemek Taşıma Kabı: 199 TL

Cam Derin Kase (24 cm): 125 TL

Çay Tabağı / Çay Kaşığı Çeşitleri: 55 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi (3'lü): 249 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı: 69 TL

Chef's Kapaklı Kavurma Sacı (32 cm): 549 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası