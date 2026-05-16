Eskişehir'de DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla uluslararası düzeyde aranan bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla Irak uyruklu S.M.S.M.Ş. gözaltına alındı. Şahsın ilk aşamada düzensiz göçmen işlemleri için ilgili merkeze teslim edildiği, burada yapılan incelemelerde ise Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığının tespit edildiği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Irak adli makamlarının talebi üzerine arandığı belirlenen şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin ardından savcılık tarafından ifadesi alındı. Zanlının "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla kuvvetli şüphe bulunduğu değerlendirilerek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Zanlının cezaevine gönderildiği bildirildi.

