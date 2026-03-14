Kırmızı bültenle aranan ve Interpol tarafından Rusya’da yakalanan cinayet hükümlüsü Enes U., Türkiye’ye getirildikten sonra Samsun’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uluslararası düzeyde aranan cinayet hükümlüsü Enes U., Rusya'nın Soçi kentinde Interpol tarafından yakalandı. Kırmızı bültenle aranan zanlı, işlemlerinin ardından uçakla İstanbul’a getirildi.

Burada teslim alınan Enes U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Samsun’a götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Interpol Rusyada yakaladı, Samsunda tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, hakkında “kasten öldürme” suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enes U.’nun tutuklanmasına karar verdi.

Zanlının, Samsun’un Atakum ilçesinde 31 Ekim 2020’de işlenen Y.C. cinayetiyle ilgili olarak arandığı öğrenildi.

12 AYRI ARANMA KAYDI VAR

Soruşturma dosyasına göre Enes U.’nun, Samsun’da suç örgütü lideri olarak bilinen U.D.’nin grubunda yer aldığı ve “silahla tehdit”, “silahla ateş etme” ile “basit yaralama” suçlarından da toplam 12 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

