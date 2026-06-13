"Survivor bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman" soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV8 yayın akışında yer alan değişiklik nedeniyle Survivor 2026'nın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmezken, gözler final haftası öncesi yayınlanacak yeni bölüme çevrildi. İşte 13 Haziran TV8 yayın akışı...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de büyük finale doğru geri sayım sürüyor. Finalistlerin netleşmeye başladığı kritik haftalarda yayın akışında yaşanan değişiklik dikkat çekerken, izleyiciler yarışmanın bu akşam neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Survivor 2026, 13 Haziran Cumartesi akşamı TV8 yayın akışında yer almadı. Kanalın yayın planında bu akşam MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ilk bölümüne yer verilmesi nedeniyle Survivor'ın yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Yarışmanın yayınlanmaması, programın final yaptığı ya da yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Survivor 2026'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar büyük finale kalabilmek için son haftaya girdi.

Survivor bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 tarafından yayınlanan tanıtıma göre Survivor 2026'nın yeni bölümü 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde ikinci finalistin belli olması bekleniyor.

Final koltuğuna oturacak isimlerin netleşmeye başladığı süreçte yarışmacılar son kez parkura çıkacak. Özellikle finale kalma mücadelesi veren isimler için her oyun ve her sayı büyük önem taşıyor.

İlk finalist 12 Haziran 2026 tarihli bölümde belirlenmişti. Rakibine üstünlük kuran Nobre, İstanbul biletini kazanan ilk yarışmacı ve Survivor 2026'nın ilk finalisti oldu.

Survivor bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR BİTTİ Mİ?

Survivor 2026 henüz sona ermedi. Yarışma final haftasına yaklaşsa da şampiyonluk mücadelesi devam ediyor ve son bölümler ekranlara gelmeyi sürdürüyor.

Final gecelerinin 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenirken, resmi takvimin TV8 tarafından açıklanması bekleniyor.

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