MasterChef Türkiye 2026 yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. TV8'de yayınlanacak yarışmanın ilk bölümü öncesinde "MasterChef saat kaçta başlıyor?" ve "2026 MasterChef yarışmacıları kimler?" soruları gündeme geldi. Yeni sezonda mutfağa çıkacak yarışmacılar ve yayın saati merak ediliyor.

TV8'in uzun yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 2026 sezonuna başlıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma, yeni yarışmacıları bu sezon da dikkat çekmeye hazırlanıyor. İlk bölüm öncesinde gözler yayın saatine ve yarışmacı kadrosuna çevrildi.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk bölümü 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda da yarışmacılar ön eleme turunda şeflerin karşısına çıkarak ana kadroya girebilmek için mücadele verecek. Şeflerden en az iki "evet" oyu almayı başaran adaylar bir üst tura yükselerek ana kadro yolunda avantaj elde edecek.

TV8'in en iddialı yapımları arasında gösterilen yarışma, geçen sezonlarda elde ettiği yüksek reytinglerin ardından yeni sezonda da ekranların en çok konuşulan programlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

MasterChef saat kaçta başlıyor? 2026 MasterChef yarışmacıları

2026 MASTERCHEF YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışacak isimler henüz açıklanmadı. İlk bölümlerde farklı şehirlerden ve farklı mutfak kültürlerinden gelen yarışmacılar şeflerin karşısına çıkarak ana kadroya girebilmek için mücadele verecek.

Yayınlanan tanıtımlarda Kanada, İsviçre ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen adayların yanı sıra Hatay, Gaziantep, Rize, Adana ve İzmir gibi gastronomi kültürüyle öne çıkan şehirlerden yarışmacıların da yer aldığı görüldü. Bu durum yeni sezonun oldukça renkli ve rekabet dolu geçeceğinin sinyallerini verdi.

Yarışmacılar ilk etapta kendilerine en çok güvendikleri yemekleri hazırlayacak. Şeflerden yeterli oyu alan isimler ikinci tur biletini alırken, başarılı performans sergileyen adaylar ana kadroya seçilme şansını sürdürecek.

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