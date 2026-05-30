Survivor 2026'da finale doğru geri sayım sürerken yarışmanın ne zaman sona ereceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dominik'te aylar süren zorlu mücadelenin ardından gözler büyük finale çevrilirken, final takvimiyle ilgili son gelişmeler de yakından takip ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, bu sezon da rekabet dolu bölümleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Final haftasına yaklaşılmasıyla birlikte yarışmanın bitiş tarihi, yarı final organizasyonu ve büyük finalin hangi gün gerçekleştirileceği araştırılan konular arasında yer alıyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Survivor 2026'da sezonun son bölümüne doğru yaklaşılırken yarışmanın final takvimi netleşmeye başladı. Aylar boyunca devam eden mücadeledenin ardından şampiyonluk yarışında sona geliniyor.

Acun Ilıcalı'nın Survivor Ekstra programında yaptığı açıklamaya göre final organizasyonunun haziran ayının ortasında 17-18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Survivor izleyicileri ise özellikle finalistlerin kimler olacağını ve son haftalarda hangi yarışmacıların şampiyonluk yarışında öne çıkacağını merak ediyor. Final yaklaşırken eleme konseyleri ve dokunulmazlık mücadeleleri her zamankinden daha kritik hale geliyor.

SURVİVOR 2026 FİNAL TARİHİ

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre Survivor 2026 final organizasyonunun 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor. Açıklamaya göre 17 ve 18 Haziran tarihlerinde yarı final etaplarının, 19 Haziran'da ise büyük final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor.

Final organizasyonunun detaylarıyla ilgili resmi programın ilerleyen günlerde duyurulması beklenirken, yarışmanın son bölümlerinde performans odaklı bir sistem uygulanacağı da açıklandı. Böylece yarışmacıların parkur başarıları ve bireysel performansları daha fazla önem kazanacak.

Survivor'ın bu sezon da final haftasının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Şampiyonluk için mücadele edecek isimlerin netleşmesiyle birlikte izleyicilerin final heyecanının daha da artacağı öngörülüyor.

