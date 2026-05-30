İhlas Haber Ajansı
Köpeğe çarpmamak istedi, sonuç ağır oldu! Anne ve 6 aylık bebeği yaralı
Nevşehir’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü anne ile 6 aylık bebeği yaralandı.
Nevşehir’in Evler Mahallesi Sulusaray Kasabası yolunda A.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün ani hareketi sonrası kontrolden çıkan araç, yol kenarından çıkarak şarampole düştü.
ANNE VE 6 AYLIK BEBEĞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile 6 aylık bebeğine ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları öğrenildi.
Yapılan kontrollerde anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
