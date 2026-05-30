Kanye West'in konserine ünlü akını! Atatürk Olimpiyat Stadyumu doldu, taştı
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in İstanbul’daki konseri büyük ilgi gördü. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gün boyu yoğunluk yaşanırken, aralarında Ahsen Eroğlu, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan ve Elif Buse Doğan’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim konseri izlemek için alanda yer aldı.
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki konseri öncesi hayranları yoğunluk oluşturdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00 sıralarında başlayan konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluştu.
ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOĞU KONSERİ KAÇIRMADI
Öte yandan, ünlü sanatçının konserini izlemek için vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim de alanda yerini aldı. Konsere, oyuncular Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan ile şarkıcı Elif Buse Doğan gibi birçok ünlü isim katıldı.
AHSEN EROĞLU: BİLETİNİ İLK ALANLARDANIM
Konser öncesi konuşan oyuncu Ahsen Eroğlu, konser için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim. Seviyorum, çok fazla muhabbet dönüyor onunla ilgili, ben müzikleriyle şarkılarıyla ilgilendiğim için eğlenmeye geldim" dedi.
Eroğlu, şarkıcının Los Angelas'taki küre üzerinde sergilediği performansa ilişkin ise, "Sadece şunu düşünüyorum, aşağıda olanlar görebilecek mi? Onun için endişeliyim çünkü aşağıdan bilet almayı düşünmüştük biz de. Bence çok güzel bir performans, bir yerde Japon bir sanatçıdan esinlendiğini duymuştum. Hatta Anime'den esinlendiğini duymuştum. Etkilendim açıkçası bence güzel bir sahne performansı bekliyor bizi" şeklinde konuştu.
HAZAR ERGÜÇLÜ: ONU İSTANBUL'DA İZLEMEK MUAZZAM
Oyuncu Hazar Ergüçlü de Kanye West'in çok sevdiği bir sanatçı olduğunu belirterek, "Yakından, İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz, bunun ülkemizde olması da çok güzel, müthiş bir başarı bizim için" dedi.
ELİF BUSE DOĞAN: UMARIM TÜM DÜNYA GÖRÜR BU GÜNÜ
Şarkıcı Elif Buse Doğan ise, tatilini yarıda kesip konsere geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor. Umarım tüm dünya da görür bu günü" diye konuştu.
OZAN GÜVEN'E DESTEK
Öte yandan Doğan, oyuncu Ozan Güven'e bir mekanda tepki gösterilmesine ilişkin ise, "Ben bunun şiddet olduğunu düşünüyorum yapılan şeyin. Çok üzüldüm, kimsenin başına böyle bir şey gelmemesi lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi.
Oyuncu Leya Kırşan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız, güzel bir vakit geçireceğimize inanıyoruz. Beraber toplandık geldik" dedi.