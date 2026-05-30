İstanbul'da Kanye West konseri öncesi hayranlarının oluşturduğu kilometrelerce kuyruk dikkat çekti. Kanye West'in lisanslı ürünleri almak isteyen hayranları yaklaşık 2,5 kilometrelik kuyruğa neden oldu.

Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West, bu akşam İstanbul'da hayranları ile buluşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak olan West'in konseri öncesi hayranlarının oluşturduğu kuyruk gündem oldu.

Stadyumun çevresinde West'in lisanslı ürünlerini almak isteyen hayranları uzun kuyruklara neden oldu.

Hayranları kilometrelerce kuyruk oluşturdu! İstanbul'da Kanye West ürünlerine büyük talep

2,5 KİOMETRE UZUNLUĞUNDA KUYRUK

Stadyum çevresinde kurulan satış noktasının önündeki kuyruk yaklaşık 2.5 kilometreyi buldu. Konser alanına girmeden önce Kanye West'e ait özel ürünlerden satın almak isteyen hayranlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girerken, ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'de satışa sunulan lisanslı Kanye West çoraplarının bile yoğun talep gördüğü öğrenildi. En uygun fiyatlı modellerin yaklaşık 1.000 TL'den satışa çıkmasına rağmen hayranların ürünlere büyük ilgi göstermesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

120 BİN KİŞİLİK KATILIM BEKLENİYOR

ILS Vision organizasyonuyla gerçekleştirilecek dev etkinlikte yaklaşık 120 bin müzikseverin bir araya gelmesi bekleniyor. Konser programında Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

Before Party ile başlayacak olan etkinliğin kapılarının saat 13.00’te açılacağı duyuruldu. DJ performansları, sahne sürprizleri ve gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla stadyum festival alanına dönüşürken, gece konserin ardından başlayacak olan After Party’de ise müziğin sabaha kadar kesintisiz devam edeceği; lazer, ışık ve havai fişek şovlarının yer alacağı kaydedildi.

