Canlı anlatım | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler bazında en değerli kupası için bu akşam Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya gelecekler. Dev karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Avrupa’nın kulüpler bazından en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de belli oluyor.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal Puskas Arena'da karşılaşıyor.

CANLI - Şampiyonlar Ligi'de final heyecanı! PSG-Arsenal maçında ilk 11'ler belli oldu

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu:

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.

PSG-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Arsenal final karşılaşması, 30 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Dev mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayımlanacak.

ARSENAL İLKİ BAŞARMANIN PEŞİNDE

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

PSG ZAFERİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı hedefliyor. Fransız ekibi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

