CANLI - Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı! PSG-Arsenal maçında ilk 11'ler belli oldu
Canlı anlatım | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler bazında en değerli kupası için bu akşam Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya gelecekler. Dev karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Maç, Puskas Arena'da oynanacak.
- Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
- PSG'nin ilk 11'i: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
- Arsenal'in ilk 11'i: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.
- Maç, 30 Mayıs Cumartesi Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
- Dev mücadele TRT 1'den şifresiz yayımlanacak.
- Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor.
- Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı amaçlıyor.
Avrupa’nın kulüpler bazından en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de belli oluyor.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal Puskas Arena'da karşılaşıyor.
PSG-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Arsenal final karşılaşması, 30 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Dev mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayımlanacak.
ARSENAL İLKİ BAŞARMANIN PEŞİNDE
Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.
PSG ZAFERİ TEKRARLAMAK İSTİYOR
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı hedefliyor. Fransız ekibi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.