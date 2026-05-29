Haziran ayına yaklaşırken Tokat'ın Başçiftlik ilçesine kar yağdı. Kar yağışı, yayla ve kayak merkezlerini beyaza bürüdü.

Haziran ayına sayılı günler kala Tokat'a kar yağdı

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Üçoluk Göleti, Yeniyayla ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağdı. Yağış, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

AKDAĞ'A KAR YAĞDI

Öte yandan Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'a da lapa lapa kar yağdı. Ovacık yaylası mevkiinde yağmurun ardından lapa lapa kar yağmasıyla yemyeşil çimenler ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

