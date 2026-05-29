İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı • Tokat
Haziran ayına sayılı günler kala Tokat'a kar yağdı
Haziran ayına yaklaşırken Tokat'ın Başçiftlik ilçesine kar yağdı. Kar yağışı, yayla ve kayak merkezlerini beyaza bürüdü.
Haziran ayına sayılı günler kala Tokat'tan kar manzaraları geldi. Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Üçoluk Göleti, Yeniyayla ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağdı. Yağış, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
AKDAĞ'A KAR YAĞDI
Öte yandan Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'a da lapa lapa kar yağdı. Ovacık yaylası mevkiinde yağmurun ardından lapa lapa kar yağmasıyla yemyeşil çimenler ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR