Türk pop müziğinin 90’lı yıllara damga vuran isimlerinden Hakan Peker, son dönemde sanat dünyasında sıkça gündeme gelen “Saygı” konserleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı “Sen Yoluna Git”in klip çekiminde basın mensuplarıyla buluşan Peker, söz konusu organizasyonları 'komik' bulduğunu dile getirdi.

"Karam", "Bir Efsane", "Kelimeler Yetmez" ve "Ateşini Yolla" gibi popüler parçalara imza atan Hakan Peker, son olarak yeni şarkısı "Sen Yoluna Git" için kamera karşısına geçti.

Klip çekimlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, hem yeni klibi hem de müzik dünyası hakkında konuştu. Son zamanlarda popülerleşen "Saygı" konserleri hakkında konuşan Peker, sanatçıları eleştirdi.

Hakan Peker "Saygı" konserlerini eleştirdi: Komik buluyorum

"BANA KOMİK GELİYOR"

Yapılan organizasyonu beğenmediğini söyleyen Peker, "İyi bulmadım açıkçası. ‘Hepiniz bana saygı duyacaksınız, benim şarkılarımı söyleyeceksiniz!’ Bana tuhaf geldi. Tasvip etmiyorum. Ben hayatta yapmam. Müziği bırakmışsan jübile konseri olur, seni onore etmek için sanatçı arkadaşların kendi gelir zaten. Ama senin böyle bir şey organize etmen bana komik geliyor." diye konuştu.

