Mustafa Sandal için düzenlenen “Saygı 1” gecesi, müzik dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Geceye damga vuran an Mela Bedel’in sahnedeki tavrı oldu. Bedel ile Sandal arasında sahnede kısa süreli ‘isim telaffuzu’ krizi yaşandı. Konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Mustafa Sandal’ın 32 yıllık kariyerine saygı niteliği taşıyan gecede, sanatçının hit şarkıları birbirinden ünlü isimler tarafından yeniden yorumlandı. Etkinlikte yaklaşık 30 sanatçı sahne alarak Mustafa Sandal’ın hafızalara kazınan şarkılarını kendi tarzlarıyla seslendirdi. Sefo, Berkay, Ziynet Sali, Karsu, Atiye, Fatma Turgut, Reynmen, Ece Seçkin ve Murat Dalkılıç’ın performansları izleyicilerden tam not aldı.

Saygı1 gecesinde isim krizi: Mela Bedel ile Mustafa Sandal diyalogu dikkat çekti

SAHNEDE İSİM GERGİNLİĞİ

Genç isimlerden Mela Bedel de sahnedeki performansıyla dikkat çekerken, asıl gündem olan detay sahnede yaşanan kısa diyalog oldu. Mustafa Sandal’ın ismini yanlış telaffuz ettiğini düşünen Bedel’in tepkisi geceye damga vurdu. “Bana Mela mı dediniz, Melağa mı?” sözleriyle dikkat çeken genç şarkıcı, kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. O anlarda Sandal’ın şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.

“SAYGISIZLIK OLARAK GÖRMEDİM”

Gecenin ardından sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Mustafa Sandal’dan da açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, “Saygı1 gecesinde sevgili Mela Bedel'in bana saygısızlık yaptığına dair haberleri ve lince varan binlerce yorumu üzülerek öğrendim. Ben Mela kardeşimin bu tavrını o anki heyecanına verdim; hatta onu överek ortamı yumuşattım ve durumu bir saygısızlık olarak görmedim” ifadelerini kullandı.

“İSMİNİ DOĞRU SÖYLEDİM”

Genç şarkıcıya sahip çıkan Sandal, “Lütfen siz de genç müzisyen kardeşimizin heyecanını mazur görün; aklınızda sadece şarkıya kattığı o güzel yorum kalsın. Böyle yetenekleri küstürmeyelim, kazanalım. Ben Mela kardeşimden razıyım, siz de razı olun. Ayrıca ismini de doğru telaffuz etmiştim” dedi. Ayrıca ismini doğru telaffuz ettiğini de özellikle vurguladı.

