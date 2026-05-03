Seat 2026 yılı mayıs fiyatlarını güncelledi. Peki Seat Ibiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine mayıs ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farklı ne kadar? İşte model model Seat Nisan 2026 fiyat listesi...

Seat, mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerinde fiyatlarını sabit tuttu. Satışa sunulan yeni Ibiza ile modelin fiyatı bir miktar yükseldi. Peki Seat modellerinin 2026 yılı mayıs fiyatları ne oldu? İşte Ibiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…

Seat markasının satışta olan modellerinden Ibiza, Leon, ve Arona 2026 ve 2025 model yılıyla satılırken, Ateca 2026 model yılı ile satışta.

SEAT IBIZA 2026 YILI MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Nisan Fiyatı (TL) Mayıs Fiyatı (TL) IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli 2026 1.785.000 1.821.000 IBIZA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli 2025 1.647.000 1.647.150

Seat Ibiza

SEAT LEON 2026 YILI MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Nisan Fiyatı (TL) Mayıs Fiyatı (TL) LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG Style mHEV 2026 2.244.000 LEON 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR PHEV 2025 2.930.000 2.930.150

Seat Leon

SEAT ARONA 2026 YILI MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Nisan Fiyatı (TL) Mayıs Fiyatı (TL) ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli 2026 1.876.000 1.968.000 ARONA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli 2025 1.853.000 1.853.150

Seat Arona

SEAT ATECA 2026 YILI MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Nisan Fiyatı (TL) Mayıs Fiyatı (TL) ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli 2026 2.379.000 2.561.000 ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli 2026 2.919.000 2.919.150

Seat Ateca

Haberle İlgili Daha Fazlası