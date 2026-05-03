Canadian Premier League’de oynanan Inter Toronto vs Atletico Ottawa match karşılaşmasına damga vuran an, atılan golden çok sonrası oldu. Inter Toronto forması giyen Tomasz Skublak, gol sevincinde cebinden çıkardığı kartvizitle kameraya yönelerek herkesi şaşkına çevirdi. Saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki mesleğini de böyle duyuran oyuncunun o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kanada Premier Ligi (CPL) ekiplerinden Inter Toronto forması giyen forvet oyuncusu Tomasz Skublak, takımının Atletico Ottawa ile oynadığı karşılaşmada attığı golün ardından yaptığı sevinçle spor basınının gündemine geldi.

Inter Toronto'nun 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ilk yarısında takımının açılış golünü kaydeden Skublak, golün hemen ardından saha kenarındaki yayıncı kuruluş kamerasına yöneldi. Kanadalı oyuncu, tozluğunun içinden çıkardığı şahsına ait emlak danışmanlığı kartvizitini kameraya doğru tuttu ve eliyle telefon ahizesi işareti yaparak kameralara poz verdi.

"AYNI ZAMANDA EMLAK DANIŞMANIYIM"

Karşılaşmanın ardından spor yayın organı'na röportaj veren Skublak, yaptığı gol sevincinin detaylarını anlattı. Kulüpteki kariyeri ile sivil hayatındaki mesleğini bir arada yürüttüğünü belirten oyuncu, "Inter Toronto'da tam zamanlı futbolcu olarak oynuyorum, aynı zamanda tam zamanlı bir emlak danışmanıyım. Futbol dışında işime çok para harcıyorum, bu yüzden burada ücretsiz bir pazarlama fırsatı yakaladığımı düşündüm" ifadelerini kullandı.

Tomasz Skublak'ın gol sevinci

Maç yayınından alınan bu görüntüler maçın ardından sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşıldı. Yaşanan bu olay, Kanada'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan CPL'de mücadele eden bazı profesyonel oyuncuların saha dışındaki ikinci mesleklerine ve ligin genel ekonomik dinamiklerine dair istatistikleri yeniden gündeme taşıdı.

