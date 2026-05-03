İstanbul Başakşehir'de bir sitede yeni doğmuş 4 yavru kedi, derileri yüzülmüş ve parçalanmış halde ölü bulundu. Anne kedinin tepkileriyle ortaya çıkan vahşet sonrası, site yöneticisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölge sakinleri, güvenlik kamerası eksikliğine tepki gösterirken; kedilerin kasten katledildiğine dair güçlü bulgular üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 26. Bölge 4. Etap'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yavru kedilerini göremeyen sahipleri çevrede arama yaptı. Bu sırada bina girişinde bulunan alandan kötü kokular gelmesi ve anne kedinin sürekli bu noktaya yönelerek miyavlaması üzerine durumdan şüphelenildi.

YAVRU KEDİLER PARÇALANMIŞ!

Kedi sahibi, bina sakinlerinden yardım isteyerek kilitli kapıyı açtırdı. İçeri giren bina sakinleri ve kedi sahibi, yaptıkları kontrolde yeni doğmuş 4 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğünü gördü.

SİTE YÖNETİCİSİ İFADE VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeride inceleme yaptı. İncelemelerin ardından site yöneticisi Şafak B., bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan yavrularını kaybeden anne kedinin site içerisinde dolaşarak yavrularını aramaya devam ettiği görüldü. Site sakinleri, hem binada hem de site genelinde güvenlik kamerası bulunmamasına tepki gösterdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Site sakinlerinden Ramazan Yıldırım, binanın girişinde rastladığı iki kişinin mescide girmek istediğini ve içeride kedilerinin olduğunu söylediklerini belirtti. Mescidin bir süredir kapalı olduğunu ifade eden Yıldırım, içeriden hiç ses gelmemesi üzerine şüphelenerek içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştığını belirtti.

"KÖPEK OLSA SES DUYARDIK"

Yıldırım, mescit içerisinde derileri yüzülmüş ve kafatasları olmayan kedi kalıntıları bulduklarını söyledi. Bu durumun bir hayvan saldırısı olamayacağını savunan Yıldırım, "Köpek yapsa ses duyardık, evim hemen yan bina. Burada sürekli dolaşan iki anne kedi vardı, artık yoklar. Belli ki birileri bu hayvanları kasten ve canice öldürmüş." diyerek durumu özetledi.

