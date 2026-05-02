Kanal D ekranlarında yayınlanan “Pazar Gezmesi” programına konuk olan şarkıcı Hatice, Asiye Acar’ı kendi evinde ağırlayarak samimi ve ses getiren açıklamalara imza attı.

Programın neşeli anlarında yaptığı "Sürahi Nine" taklidiyle güldüren ünlü isim, madalyonun diğer yüzündeki sağlık mücadelelerini de ilk kez bu kadar açık yüreklilikle paylaştı. Diş sıkma sorunu için başvurduğu "masseter botoks" işleminin ardından kollarında ve bacaklarında uyuşma yaşamaya başladığını anlatan Hatice, estetik operasyonların bilinmeyen risklerine dikkat çekti

ÜNLÜLER DÜNYASINI TOPA TUTTU Sadece kendi hayatıyla sınırlı kalmayan şarkıcı, sanat dünyasındaki estetik ve yoğun filtre kullanımını da sert bir dille eleştirdi ve "Onca estetiğe rağmen fotoğraflarında hâlâ filtre kullanıyorlar” dedi.

Ebru Gündeş için ise “Makyajsız bambaşka biri” yorumunda bulundu.

Özel hayatına dair merak edilenleri de gizlemeyen Hatice, geçmiş evliliklerinden ihanete bakış açısına kadar her şeyi dürüstçe masaya yatırdı ve "İhanete uğrarsam affederim, ayrılmam ama süründürürüm" dedi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI Ancak sosyal medyayı asıl ayağa kaldıran itiraf, sanatçının finansal durumuyla ilgili oldu.

Sahne çalışmalarından bağımsız bir gelir akışına sahip olduğunu belirten Hatice, “Hiç sahneye çıkmasam bile aylık 200 bin TL kazancım var” diyerek dudak uçuklatan bir açıklamada bulundu. Bu sözler, programın ardından magazin gündeminde en çok konuşulan başlık haline geldi.

