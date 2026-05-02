Avusturya'da bebek maması kavanozlarına fare zehri karıştırıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. Olayın şantaj girişimi olabileceği değerlendiriliyor.

Avusturya’da marketlerde satılan bazı bebek maması kavanozlarında fare zehri tespit edilmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Burgenland bölgesinde 39 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, şüphelinin bebek maması kavanozlarına bilinçli şekilde fare zehri karıştırdığı ve olayın bir şantaj girişimi olabileceği üzerinde durulduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

AFP'nin haberine göre; şüpheliye “kasten kamu güvenliğini tehlikeye atma” ve “ağır yaralamaya teşebbüs” suçlamaları yöneltildi. Polis, zanlının kimliğini paylaşmazken gözaltı yerinin ayrıntılarını da açıklamadı.

Olay, yaklaşık iki hafta önce bazı marketlerde satılan bebek mamalarında zehir tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Ürünlerin Almanya merkezli HiPP şirketine ait olduğu ve durumun ardından şirketin ürünleri geri çağırdığı bildirildi.

TÜKETİLMEDEN ELE GEÇİRİLDİLER

Yapılan incelemelerde zehirli olduğu belirlenen beş kavanozun Avusturya’nın yanı sıra Çekya ve Slovakya’da da satışa sunulmuş olabileceği ve tüketilmeden önce ele geçirildiği aktarıldı.

Zehir tespit edilen ürünlerden birinin Eisenstadt kentinde satın alındığı ve içerisinde yaklaşık 15 mikrogram fare zehri bulunduğu belirlendi. Aynı markette satılan başka bir kavanozun da zehirlenmiş olabileceği, ancak henüz bulunamadığı ifade edildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

