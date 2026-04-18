Avusturya’da bebek maması üreten bir tedarikçi, ürünlere dışarıdan müdahale edilerek fare zehri karıştırılmış olabileceği şüphesi üzerine bir seri ürünü geri çağırma kararı aldı.

TÜKETMEK 'ÖLÜMCÜL' OLABİLİR HiPP markası, “HiPP Havuç/Patates 190 gram” ürününe sabotaj yoluyla tehlikeli bir madde eklenmiş olabileceğinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, SPAR Avusturya’da satılan tüm bebek maması kavanozlarını toplatma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu ürünün tüketilmesinin ölümcül olabileceği ifade edildi.

Avusturya Gıda Güvenliği Kurumu, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını ve fare zehrinin bir şantaj girişimi kapsamında ürüne karıştırılmış olabileceğini açıkladı.

"ALDIĞINIZ MAĞAZAYA İADE EDİN" UYARISI AFP'nin haberine göre; yetkililer, tüketicilere bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulunurken, kavanozların alt kısmında kırmızı daire içinde beyaz etiket bulunan ürünlerin satın alındığı mağazaya iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Öte yandan polis, ülkenin doğusundaki Burgenland bölgesinde görgü tanıklarına çağrıda bulundu.

NERELERDE TESPİT EDİLDİ? Ulusal gıda kurumu, şu ana kadar şüpheli ürünlerin Avusturya’nın doğusundaki bir SPAR mağazasında ve komşu ülke Çekya’daki iki Tesco mağazasında tespit edildiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası