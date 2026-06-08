Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Paul Onuachu, Suudi Arabistan ekibinin listesine girdi. Nijeryalı santrfor için bordo-mavili kulübe ödediğinin 2 katı teklif geldiği, Başkan Ertuğrul Doğan'ın transferle ilgili kararını ilettiği belirtildi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 3 imza duyurdu. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunun kullanan bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi de kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz kulübü, Paul Onuachu için önemli bir teklif aldı.

Paul Onuachu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

11 MİLYON EUROYA RET

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan bir kulüp, 32 yaşındaki golcü için 11 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Nijeryalı oyuncuyu satmayacaklarını bildirdi. Söz konusu rakamın (Trabzonspor'un Onuachu'yu transfer ettiği bedelin 2 katı) oyuncunun gerçek değerini yansıtmadığını belirten Doğan, sadece astronomik teklif gelmesi halinde durumun değerlendirileceğini vurguladı.

Nijeryalı futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk 11'deki vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Karadeniz temsilcisindeki ilk döneminde kiralık olarak forma giyen Onuachu, geçtiğimiz sezonun başında 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle bordo-mavililere imza atmıştı. Onuachu, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'da 36 maçta 2898 dakika süre aldı ve 26 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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