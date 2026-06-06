Trabzonspor Kulübü, 1 milyon euroya kiraladıktan sonra 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığı 25 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ernest MUçi'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

YILLIK 2,5 MİLYON EURO

25 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde oyuncuya 2029-2030 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergileyen Ernest Muçi, 36 maçta 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

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