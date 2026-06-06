SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'da 3+1 yıllık imza: Yıldız oyuncunun maliyeti açıklandı
Trabzonspor Kulübü, 1 milyon euroya kiraladıktan sonra 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığı 25 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.
- Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı.
- Oyuncuya her sezon 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecek.
- Opsiyon hakkı kullanılırsa 2029-2030 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek.
- Bu bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada belirtildi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
YILLIK 2,5 MİLYON EURO
25 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde oyuncuya 2029-2030 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödemesi yapılacağı kaydedildi.
Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergileyen Ernest Muçi, 36 maçta 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR