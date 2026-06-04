Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2 transferin bitmek üzere olduğunu belirtirken; kiralık sözleşmesi sona eren Andre Onana ile görüşmelerin devam ettiğini ve 22 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto için teklif aldıklarını ifade etti.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında tek tek isimleri vererek, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Planlanan 5-6 transfer sayısının üzerine çıkabileceklerini belirten Doğan, yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere ilerlemek istediklerini vurguladı.

Ertuğrul Doğan

"6 TRANSFER DÜŞÜNÜYORDUK, FAZLASI OLABİLİR"

Bordo-mavili kulübün başkanı Doğan'ın, HT Spor'a yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı teker teker kadromuza katıyoruz. Önümüzdeki günlerde transferler devam edecek. Biz 5-6 transfer düşünüyorduk ama daha yukarıda bir sayıya gidecekmiş gibi duruyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"ÇOĞU BİTTİ, 2 TRANSFER DE BİTMEK ÜZERE"

"Konuşulan isimler doğru. Zaten çoğu bitti, 2'si de bitmek üzere. İnşallah bugün ya da yarın onları da tamamlayacağız. Görüşmeleri İbrahim Bey yürütüyor. Tek niyetimiz, yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere ilerleyebilmek ve zirve yarışının içerisinde olabilmek."

"ONANA'NIN KALMASINI İSTİYORUZ"

"Andre Onana ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Burayı çok sevdi. Takımda kalmasını istiyoruz ama herkesin tabii ki kendi hayatı ve kendi planlaması var, buna da saygı duymak lazım. Ben önümüzdeki günlerde bir aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak yaşanırsa da yönetim gerekeni yapar. Aynı kalitede başka bir kaleci buluruz."

Andre Onana'nın bonservisi Manchester United'da bulunıyor.

"İSAK GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Viktor Tsygankov ekibin beğendiği bir oyuncu. İsak Vural gündemimizde olan bir isim değil."

"AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"İşin doğrusunu söyleyeyim; 7 oyuncumuzdan 5'ine teklifler var, resmi olanlar da var. Yapılanmaya başladık, amacımız zirve yarışının içinde olmak. Bizim çok oyuncu satma niyetimiz yok. Gidecek olacaktır illa ki ama 1 olur 2 olur gidecekler. Felipe Augusto'ya teklif var ama netleşen bir durum yok."

Felipe Augusto'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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