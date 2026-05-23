Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı 2 golle Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yenerek, bu organizasyonda 10'uncu defa şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynayan Paul Onuachu, sezona damga vurdu. Kupada Ernest Muçi ile takımının en golcülerinden olan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Paul Onuachu, ilk sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 30 karşılaşmada 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi. Nijeryalı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 müsabakada 4 gol kaydederken bu sezon toplam 36 maçta 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Paul Onuachu

TARİHİ BAŞARI

Nijeryalı oyuncu, ligde 22 golle RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihine adını yazdıedı. Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek, kulüp tarihinde 6'ncı gol krallığı başarısı gösteren isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3'üncü yabancı futbolcu da oldu.

KUPADA EN GOLCÜLERDEN

Onuachu, 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri oldu.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği Fethiyespor ve RAMS Başakşehir müsabakalarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 2 defa rakip fileleri havalandırdı. Onuachu, final karşılaşmasındaki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10'uncu defa müzesine götürmesinde önemli rol oynadı.

Nijeryalı oyuncunun 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GOLLERİN YÜZDE 36'SINA İMZA ATTI

Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti. Karadeniz ekibi, ​​​​​​​Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66'sını elde etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Ertuğrul Doğan hedefi açıkladı: Yeni mücadelemiz ekonomik bağımsızlık

ONUACHU'NUN LİGDEKİ GOLLERİ

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4'üncü haftadaki Samsunspor ile 6'ncı haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7'nci haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8'inci haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9'uncu haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14'üncü haftada 3-1 galip gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19'uncu haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20'nci haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2, 22'nci haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.

Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23'üncü haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24'üncü haftada sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer, 25'inci haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ligin 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28'inci haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası